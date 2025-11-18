Un tema en particular une a los estadounidenses en tiempos de polarización, revela una encuesta

Video Economía, empleo y vivienda, entre las preocupaciones de los hispanos, según encuesta de UnidosUS

El pesimismo sobre el futuro del país ha aumentado en las ciudades desde el año pasado, pero las zonas rurales son más optimistas sobre lo que le depara a Estados Unidos, según una nueva encuesta del American Communities Project.

Y a pesar de la insistencia del presidente Donald Trump en que el crimen está fuera de control en las grandes ciudades, los residentes de los centros metropolitanos más grandes del país son menos propensos a incluir el crimen y la violencia armada entre las principales preocupaciones que enfrentan sus comunidades que hace un par de años.

El optimismo sobre el futuro también ha disminuido con respecto al año pasado en las zonas con grandes comunidades hispanas.

Estos son algunos datos de la nueva encuesta de ACP/Ipsos, que ofrece una visión detallada de las preocupaciones locales al clasificar los condados del país en tipos de comunidades, utilizando datos como raza, ingresos, edad y religión.

La encuesta evaluó el sentir y las prioridades en 15 tipos de comunidades diferentes, como zonas con alta población hispana, grandes ciudades y diversos tipos de comunidades rurales.

¿El denominador común en todas las comunidades? Una preocupación constante por los gastos diarios del hogar.

“La preocupación por la inflación es generalizada”, dijo Dante Chinni, fundador y director de ACP. “Algo que realmente une al país es la angustia económica”.

Creciente optimismo en las zonas rurales, a pesar de la ansiedad económica

Los residentes rurales se sienten más optimistas sobre la trayectoria del país, aunque la mayoría no percibe la reactivación económica prometida por Trump.

El precio de 15 dólares por un paquete variado de dulces de Halloween en el supermercado Kroger el mes pasado impactó a Carl Gruber.

Discapacitado y beneficiario de ayuda alimentaria federal, este hombre de 42 años de Newark, Ohio, no era ajeno a los persistentes y elevados precios de los supermercados.

Pero Gruber, cuya esposa tampoco puede trabajar, tiene esperanzas sobre el futuro del país, principalmente porque cree que los precios se moderarán como sugiere Trump.

“Ahora mismo, el presidente está intentando que las empresas que trasladaron sus negocios fuera del país los traigan de vuelta”, dijo Gruber, un votante de Trump cuyo apoyo ha flaqueado debido al cierre del gobierno federal que retrasó su subsidio mensual de alimentos. “Así que quizá empecemos a ver que los precios bajan”.

Aproximadamente seis de cada diez residentes de la región rural central —la clasificación de Newark en la encuesta— se muestran optimistas sobre el futuro del país en los próximos años, un aumento con respecto al 43 % registrado en la encuesta de la ACP de 2024.

Otras comunidades, como las zonas con una fuerte presencia evangélica o las regiones rurales de clase trabajadora, también han experimentado un incremento del optimismo.

Kimmie Pace, una madre desempleada de 33 años con cuatro hijos, residente de un pequeño pueblo del noroeste de Georgia, dijo: “Siento ansiedad cada vez que voy al supermercado”.

Pero ella también tiene esperanzas puestas en Trump. "Trump está al mando y confío en él, aunque todavía no veamos los beneficios", dijo.

Los habitantes de las grandes ciudades están preocupados por el futuro

Por el contrario, el porcentaje de residentes de las grandes ciudades que dicen tener esperanza en el futuro del país se ha reducido, pasando del 55% el año pasado al 45% en la nueva encuesta.

Robert Engel, de San Antonio —la próspera segunda ciudad más poblada de Texas—, está preocupado por el futuro de Estados Unidos, aunque menos por el de su generación que por el de la siguiente.

Este empleado federal de 61 años, cuyo trabajo no se vio afectado ni por el cierre del gobierno ni por el intento de Trump de reducir la plantilla federal, está cerca de la jubilación y goza de estabilidad económica.

Sus principales prioridades son un mercado laboral estable, el acceso a la atención médica y un entorno económico justo para sus hijos adultos.

Recientemente, las perspectivas de inflación han empeorado bajo la administración Trump. Los precios al consumidor en septiembre aumentaron a una tasa anual del 3%, frente al 2,3% de abril, cuando el presidente comenzó a implementar importantes aumentos arancelarios que generaron incertidumbre en la economía.

La visión menos optimista de Engel sobre el país es más amplia. "No se trata solo de la economía, sino del estado de la democracia y la polarización", dijo Engel. "Es una preocupación real. Intento ser cautelosamente optimista, pero es muy, muy difícil".

El crimen y la violencia armada son una preocupación menor en las zonas urbanas

Trump había amenazado con desplegar la Guardia Nacional en Chicago, Nueva York, Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland, Oregón, para combatir lo que él denominó delincuencia urbana descontrolada.

Sin embargo, los datos muestran que la mayoría de los delitos violentos en esos lugares, y en todo el país, han disminuido en los últimos años. Esto coincide con la encuesta, que reveló que los residentes de las grandes ciudades y los suburbios de Estados Unidos son menos propensos a incluir la delincuencia o la violencia armada entre los principales problemas que afectan a sus comunidades que en 2023.

Para Angel Gamboa, un trabajador municipal jubilado de Austin, Texas, las afirmaciones de Trump no suenan creíbles en la ciudad de aproximadamente un millón de habitantes.

“No quiero decir que se esté exagerando, porque el crimen es un tema serio”, dijo Gamboa. “Pero siento que hay una intención de asustar a los estadounidenses, y es totalmente innecesario”.

En cambio, los residentes de las grandes ciudades son más propensos a afirmar que la inmigración y la atención médica son temas importantes para sus comunidades.

Las grandes ciudades son uno de los tipos de comunidades donde los residentes tienen más probabilidades de decir que han visto cambios en la inmigración recientemente, con un 65% que afirma haber visto un cambio en su comunidad relacionado con la inmigración en los últimos 12 meses, en comparación con solo alrededor de 4 de cada 10 residentes de comunidades etiquetadas en la encuesta como centros evangélicos o zonas rurales del centro de Estados Unidos.

Gamboa dice haber presenciado cambios, especialmente en las afueras de un Home Depot en Austin, donde los jornaleros solían reunirse por las mañanas para buscar trabajo. Ya no, dijo.

“Los inmigrantes no iban allí a cometer delitos”, dijo Gamboa. “Iban a ayudar a sus familias. Pero cuando el ICE estaba en el estacionamiento, eso bastó para dispersar a personas que simplemente intentaban encontrar trabajo”.

Las comunidades hispanas tienen menos esperanza en el futuro

Después de que el voto hispano se inclinara marcadamente hacia Trump en las elecciones de 2024, la encuesta muestra que los residentes de áreas con alta población hispana se sienten peor respecto al futuro de sus comunidades que antes de que Trump fuera elegido.

Carmen Maldonado describe a su comunidad de Kissimmee, Florida, una ciudad de rápido crecimiento, mayoritariamente hispana, con unos 80.000 habitantes y situada a unos 35 kilómetros (22 millas) al sur de Orlando, como “seriamente problemática”.

Este veterano de la Guardia Nacional, de 61 años y exmiembro activo del servicio militar, no está solo. La encuesta reveló que el 58% de los residentes de estas comunidades tienen esperanzas sobre el futuro de su comunidad, una disminución respecto al 78% del año pasado.

“No es solo desesperanza, sino miedo”, dijo Maldonado, quien afirma que la gente de su comunidad —incluso sus compatriotas puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses— está preocupada por la agresiva persecución de inmigrantes latinos por parte del gobierno de Trump.

Hace poco más de un año, Trump logró avances sustanciales entre los votantes hispanos de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Más allá del futuro de sus comunidades, los encuestados hispanos también son sustancialmente menos propensos a decir que tienen esperanza sobre el futuro de sus hijos o la próxima generación: 55% este año, frente al 69% en julio de 2024.

Maldonado teme que las políticas de la administración Trump hayan avivado las actitudes anti-hispanas y que estas perduren durante la vida de su hijo adulto e incluso más allá.

“Mi desesperanza proviene del hecho de que somos una gran parte de lo que conforma Estados Unidos”, dijo, “y a veces lloro al pensar en estas familias”.

