Cuáles son los riesgos de invertir tu plan de retiro 401(k) en capitales privados y criptomonedas tras la orden de Trump

Video ¿Cómo evitar que el miedo controle tus finanzas ante el panorama económico actual en EEUU?

Millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación a través de cuentas 401(k) tendrán la opción de poner su dinero en inversiones de capital privado y criptomonedas de mayor riesgo, tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El mandatario ordenó al Departamento de Trabajo y a otras agencias redefinir lo que se consideraría un activo calificado bajo las reglas de jubilación 401(k).

Esto ampliará la oferta de opciones de inversión que se suele ofrecer a los trabajadores a través de los planes de retiro patrocinados por la empresa.

El cambio puede resultar atractivo para algunos ahorradores, dado que las nuevas inversiones pueden ofrecer rendimientos superiores, pero, según los expertos, hay que tener en cuenta varios inconvenientes debido a las oscilaciones del mercado.

Esto es lo que debes saber sobre la orden ejecutiva que amplía las inversiones en las cuentas de retiro 401(k).

¿Qué cambia el decreto de Trump sobre los planes de retiro 401(k)?

Los planes de jubilación de los estadounidenses están regidos por la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, más conocida como ERISA.

Dicha ley exige a los empleadores ofrecer opciones de jubilación que vayan en beneficio de sus empleados, no de Wall Street.

La mayoría de los planes de jubilación para los estadounidenses están compuestos por inversiones en acciones y bonos, y en menor medida, en dinero en efectivo y materias primas muy cotizadas, como por ejemplo, el oro.

Con los cambios a los planes, ahora los estadounidenses podrían invertir en activos alternativos, en especial capital privado, criptomonedas y bienes raíces.

¿Cuándo se harán efectivos estos cambios en los planes de retiro 401(k)?

No hay un cambio inmediato en la forma en la que la gente invierte parte de sus ingresos laborales en sus planes de retiro.

Las agencias federales necesitarían reescribir reglas y regulaciones para permitir estas nuevas opciones de inversión, lo que podría demorarse meses o años.

Una vez que estén claras las nuevas reglas, los empleadores podrían ofrecer una gama más amplia de fondos de inversión a los trabajadores, informó la Casa Blanca.

Sin embargo, incluso después de que se redacten las regulaciones, pasará un tiempo hasta que las principales empresas de planes de jubilación, como Fidelity, Vanguard y T. Rowe Price, desarrollen fondos apropiados para que los empleadores los utilicen.

Es poco probable que los empleadores revisen rápidamente sus opciones de planes de jubilación, por lo que pueden pasar varios años antes de que las inversiones en criptomonedas y capital privado se conviertan en algo habitual en los planes de pensiones de la gente.

¿Qué riesgo representan estas nuevas inversiones para los planes de pensiones?

Todas las inversiones conllevan riesgos, pero las inversiones en capitales privados y criptomonedas tienen riesgos adicionales debido a su volatilidad.

Gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, han estado de acuerdo en que las inversiones en capital privado pueden ser más arriesgadas y menos líquidas que los fondos de inversión tradicionales en acciones y bonos, y han dicho que no deberían incluirse en los planes 401(k).

Datos de Cambridge Associates, una empresa de inversión privada, que muestran el rendimiento anual histórico promedio de los activos de capital privado desde 1990 es aproximadamente del 13% neto de comisiones, podrían darle la razón a los que no están de acuerdo con estos cambios.

Otro factor que despierta alertas es que los activos de capital privado tienden a estar bloqueados durante años, ya que las empresas subyacentes a los activos deben venderse en el mercado privado, lo que hace que sean muy poco líquidos en comparación con las acciones, que pueden venderse en un día.

"Cuando se trata de invertir en acciones, los inversores minoristas están acostumbrados a resultados instantáneos, datos claros y actualizaciones diarias del rendimiento", explicó a CBS News Simon Tang, especialista en mercados privados en Accelex.

"Los mercados privados son harina de otro costal. No hay información en tiempo real, ni estandarización, solo documentos fragmentados y formatos desestructurados", agrega.

En el caso de las criptomonedas, la volatilidad también es un factor.

No es inusual que el bitcoin, ethereum y otras criptomonedas destacadas suban o bajen un 10% en un solo día, mientras que una variación del 2% o 3% en una única jornada en la Bolsa se considera histórica.

¿Cómo se benefician los aliados de Trump con los cambios a las cuentas 401(k)?

La medida de Trump recompensa a la industria de capital privado, valorada en 5 billones de dólares, que durante décadas ha querido competir por tener un papel en los planes de jubilación, y al sector de las criptomonedas, cuyos ejecutivos apoyaron firmemente la campaña presidencial del republicano en 2024 mientras buscaban una aceptación más generalizada entre los estadounidenses.

La orden del presidente otorga a esos actores financieros el tan ansiado acceso a un fondo de recursos valorado en billones de dólares.

Aunque las firmas de capital privado dependen en gran medida de individuos con un alto patrimonio neto y planes de pensiones estatales y privados, que tienen plazos de inversión extremadamente largos, tener acceso a los activos de jubilación de los estadounidenses abriría una gran fuente de liquidez.

Mientras que, para las empresas de criptomonedas, que donaron millones a la campaña de Trump y a su ceremonia de investidura, el decreto las ayuda a cumplir uno de los objetivos que era que su sector entrara en la ERISA.

