Pequeños negocios sufren el caos en la cadena de suministros por la guerra comercial con China antes de Thanksgiving

Video Aranceles, tierras raras y soya: las claves de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Muchos pequeños negocios en Estados Unidos sufren estragos para mantener sus tiendas abastecidas antes de Thanksgiving a causa de la errática política comercial de Donald Trump con China, según reportes.

La agencia de noticias Reuters entrevistó a más de una docena de dueños de pequeños negocios que hablaron sobre cómo aumentaron los costos ante las disrupciones de la cambiante política arancelaria de Trump hacia China.

Los dueños le dijeron al medio de comunicación que el incremento en el costo de las importaciones además los llevó a despedir trabajadores o a reducir su oferta antes de las fiestas.

Desde que asumió el poder en enero, Trump ha elevado y reducido los aranceles a varios de los principales socios de Estados Unidos en varias ocasiones.

Uno de ellos ha sido China, nación a la que llegó a imponer aranceles a algunos productos superiores al 100%. Pero tras un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, Trump redujo las tarifas generales de 57% a 47%, con la posibilidad de mayores reducciones.

Colapsan los márgenes de operación de pequeños negocios

De acuerdo con un análisis de la firma RapidRatings, que difunde proyecciones financieras, los márgenes de operación de los pequeños negocios con activos menores a 50 millones de dólares, se han desplomado más de 20.7%.

El análisis, retomado en el reporte de Reuters, indica que el desplome dejó al 36% de los pequeños minoristas en alto riesgo de quiebra, en comparación con el 12% en esa situación de los grandes minoristas.

"Ha sido muy difícil prepararnos. Hemos vendido hasta niveles de existencias extremadamente bajos; probablemente tengamos alrededor del 10% del inventario que necesitamos", dijo a Reuters Matt Hassett, fundador de la marca de bienestar del sueño Loftie, con sede en Nueva York.

Según el sitio especializado All Things Supply Chain, los pequeños negocios enfrentan un “estado de emergencia logístico” antes de las celebraciones de Thanksgiving en medio de la alta demanda de diversos productos propios de la temporada.

Esa alta demanda, sumada a los problemas con las cadenas de suministro, han derivado en un aumento en los costos de uno de los productos más populares: el pavo.

Sin embargo, ese aumento en el costo de los pavos está mayormente vinculado a la gripe aviar que ha afectado el suministro de los animales a las tiendas.

De acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) los precios del pavo serán aproximadamente un 40 por ciento más altos esta temporada en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Aunque el costo de los pavos aumentó principalmente por la gripe aviar, hay otros productos que verán aumentos en sus precios por las políticas comerciales actuales en Estados Unidos, reportó el medio Al Jazeera.

“Los productos agrícolas, incluidos los tomates y las patatas, están subiendo de precio, impulsados tanto por los costos de importación como por el aumento del precio de los insumos agrícolas”, muchos de los cuales son importados, como los fertilizantes necesarios para cultivar alimentos y los equipos agrícolas como los tractores”, indicó el medio.

“Una recesión de bienes estructural”

Un reporte del medio financiero CNBC indicó, citando el Índice de Volumen de Carga de Camiones de la firma DAT, dedicada a analizar el mercado de transporte de carga, que por primera vez en el año que los envíos en furgonetas, plataformas y camiones refrigerados fueron inferiores este mes.

Ken Adamo, director de Análisis de DAT, dijo que esa reducción ha llevado a la firma a considerar que la tradicional temporada alta de envíos por las fiestas este año “parece prácticamente inexistente”.

Por separado, Kyle Henderson, director ejecutivo de la firma Vizion, dedicada al análisis de las cadenas de suministro, dijo a CNBC que los volúmenes mensuales de importación están cayendo consistentemente.