Walmart anuncia que subirá los precios de algunos productos por los aranceles de Trump

La cadena de supermercados Walmart anunció que debe aumentar los precios de algunos de sus productos debido a los mayores costos derivados de los aranceles implementados por el presidente Donald Trump.

El anuncio lo hace cuando publicó los números de su negocio este jueves y que detallan que registró fuertes ventas trimestrales con una proyección de crecimiento de las ventas del 3.5% al 4.5% en el segundo trimestre.

Sin embargo, como muchas otras empresas estadounidenses, no publicó una perspectiva de ganancias para el trimestre debido al ambiente caótico, con las políticas arancelarias de Estados Unidos cambiando constantemente. La compañía mantuvo su guía para todo el año publicada en febrero.

En todo caso, Walmart dijo que tendrá que aumentar los precios mientras trabaja para absorber los costos de los aranceles, incluso con la pausa de tarifas infladas anunciada a principios de esta semana con China.

"Haremos todo lo posible para mantener nuestros precios lo más bajos posible, pero dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión dada la realidad de los estrechos márgenes minoristas", dijo el director ejecutivo Doug McMillon en un comunicado.

Walmart es uno de los primeros grandes minoristas estadounidenses en informar resultados financieros y los números pueden brindar una pista sobre el estado de ánimo del comprador estadounidense y cómo los aranceles están afectando su negocio.

A principios de este mes, Amazon anunció mayores ganancias y ventas en el primer trimestre que superaron las proyecciones de los analistas, lo que subraya el dominio del gigante en línea sobre los compradores que buscan precios bajos y una amplia selección en una economía incierta.

Amazon introdujo productos extranjeros antes de que los aranceles de Trump entraran en vigor. Y el presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo a los analistas durante su conferencia telefónica sobre resultados que muchos de sus vendedores externos hicieron lo mismo. Y debido a esa medida, una buena cantidad de vendedores externos no han cambiado sus precios todavía, dijo.

Walmart reportó ganancias 4,450 millones de dólares, o 56 centavos por acción, en el trimestre finalizado el 30 de abril, frente a 5,100 millones de dólares, o 63 centavos por acción, en el mismo periodo del año pasado.

Las ganancias ajustadas por acción fueron de 61 centavos, superando las proyecciones de 58 centavos de los analistas de la industria, según FactSet, una firma que difunde análisis económicos.

La inflación se sigue sintiendo

Muchos estadounidenses han estado reduciendo el gasto a medida que se sienten incómodos con la economía y la inflación sigue elevada. Los aranceles de Trump sobre China y otros países amenazan el modelo de precios bajos que es la base del éxito de Walmart.

Los impuestos a la importación de productos chinos del 145% se redujeron al 30% en un acuerdo anunciado el lunes, con algunos de los aranceles más altos en pausa durante 90 días.

Los minoristas e importadores habían dejado en gran medida de enviar zapatos, ropa, juguetes y otros artículos con aranceles tan altos, pero muchos ahora reanudarán las importaciones desde China en el estrecho margen, con la esperanza de evitar estanterías escasas este otoño.

Sin embargo, muchos minoristas dicen que deben aumentar los precios hasta alcanzar los costos arancelarios. Y también se están preparando para mayores costos de envío impulsados por una oleada de empresas que luchan por llevar sus productos en barcos a Estados Unidos.

Walmart ha construido protecciones contra algunas amenazas arancelarias. Dos tercios de los productos de Walmart provienen de Estados Unidos, y gran parte de eso se debe a los comestibles. Los comestibles representan aproximadamente el 60% del negocio de Walmart en Estados Unidos.

Walmart reporta ingresos por debajo de las expectativas en el primer trimestre

Los ingresos aumentaron un 2.5% a 165.610 millones de dólares, apenas por debajo de las estimaciones de los analistas.

Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos (las de tiendas físicas establecidas y canales en línea) aumentaron un 4.5% en el segundo trimestre, aunque se desaceleraron con respecto a un aumento del 4.6% en el trimestre anterior y un aumento del 5.3% en el tercer trimestre de 2024.

Las acciones subieron casi un 3% antes de la campana de apertura del jueves.

El negocio se vio impulsado por artículos de salud y bienestar, así como por comestibles. Las ventas fueron más débiles en artículos para el hogar y deportivos, lo que fue compensado por fuertes ventas de juguetes, productos automotrices y ropa para niños, dijo la compañía.

Las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 22%, frente al 16% del trimestre anterior.

Las ventas futuras se han convertido en una preocupación para todos los minoristas por varias razones.

La confianza del consumidor está en uno de sus peores niveles en años.

Con información de The Associated Press.

