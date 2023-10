¿El fentanilo arcoíris y los caramelos de Halloween? Aquí te contamos de qué hay que preocuparse según los expertos

“Los traficantes de drogas quieren vender la mayor cantidad de droga posible, con un alto porcentaje de ganancia, a las personas que compran las drogas, no están interesados en distribuirla a pequeños niños en Halloween, por lo que no es algo por lo que valga la pena que nos preocupemos”, dijo Ebel en una entrevista telefónica con elDetector. “Realmente no hay evidencias de que niños pequeños que vayan a hacer truco o trato se vean expuestos a estos productos, por eso en Halloween es mejor enfocarse en cosas que son más comunes”, continuó, aunque también apuntó que no es imposible que se dé algún caso.