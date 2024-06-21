Son falsos esos anuncios en los que populares médicos parecen promover un producto para normalizar la presión arterial en “72 horas”

En Facebook circulan videos que muestran a médicos, como el boliviano Agustín Landivar y el colombiano Jorge Bayter, promoviendo un supuesto producto para la “hipertensión”, en lo que parece ser un segmento de noticias del canal mexicano N+. Sin embargo, esto es falso: el audio de las grabaciones originales, que no son recientes ni tienen relación con ningún medicamento, fue manipulado.

PUBLICIDAD

“Noticias de última hora”, dice el audio al inicio del video, donde se ve a Landivar supuestamente garantizando que “normalizarás tu presión arterial en 72 horas” con un presunto “medicamento” que se puede encontrar en su “sitio web oficial”. El mismo audio se escucha en el clip en el que aparece Bayter.

En ambas grabaciones, publicadas el 7 de junio de 2024, se ve el logotipo del canal mexicano N+ y una persona como si estuviera presentando el informe. Otra publicación con el mismo audio y logotipo, pero con la imagen de otra persona, fue compartida en Facebook días más tarde por el mismo usuario.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Suplantan su voz

Mediante una búsqueda en YouTube con las palabras Agustín Landivar, encontramos un video publicado el 24 de diciembre de 2018 en su cuenta oficial, que suma más de 6.9 millones de suscriptores. Al compararlo con el contenido que estamos verificando, identificamos que la camisa y el fondo eran iguales; sin embargo, la voz y lo que dijo Landivar era diferente.

En ningún momento menciona nada relacionado con la presión arterial, ni con algún producto que pueda normalizarla. Es un video donde da la bienvenida a su audiencia y habla sobre el contenido de su canal de medicina natural. Tampoco aparece ninguna otra persona en las imágenes, ni el logo de N+, como se muestra en el video manipulado.

PUBLICIDAD

De la misma forma, buscamos en YouTube el apellido Bayter y hallamos la grabación original difundida en julio de 2019 en la cuenta del médico, que tiene más de 623,000 suscriptores. En este video, se observa a Bayter con la misma camiseta roja con su logo a la mano derecha y el encuadre es idéntico.

A diferencia del video que estamos verificando, que habla de un “medicamento” que supuestamente normaliza la presión en 72 horas, Bayter aborda la dieta keto y habla sobre el metabolismo. Tampoco se observa a la persona que aparece al inicio del clip ni el logo de N+.

El perfil de la cuenta que compartió las grabaciones desinformantes es de una página de compras creada en 2022 que muestra fotos de ropa interior masculina y carteras. Además, confirmamos que el enlace incluido en las publicaciones no corresponde al sitio web de ninguno de los médicos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que el fraude relacionado con la salud se encuentra principalmente en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Aconseja tener cuidado con las "soluciones rápidas" para problemas de salud, ya que a menudo están vinculadas a estafas.

Conclusión

Es falso que los médicos Agustin Landivar y Jorge Bayter promovieron un producto que normalice la presión arterial en “72 horas”, como se sugiere en videos difundidos en Facebook. En elDetector comprobamos que estos fueron manipulados y no pertenecen a un segmento televisivo. El video original de Landivar, publicado en 2018 en su cuenta oficial, no menciona ningún “medicamento” para la presión arterial, sino que trata sobre curar las enfermedades de forma natural. Asimismo, en el video original de Bayter publicado en Youtube, él habla sobre la dieta keto y el metabolismo, sin hacer referencia a medicamentos para la presión arterial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.