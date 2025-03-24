Es falso que Walmart haya despedido a “todos sus empleados latinos”, como afirman en redes sociales

Los nombres de Walmart, al igual que Coca-Cola, Starbucks o Burger King están siendo usados para desinformar.

Circula en Facebook un video viralizado con más de 7,100 “me gusta”, 870 comentarios y más de 4,000 compartidos hasta el 24 de marzo de 2025, que afirma que Walmart despidió a “todos sus empleados latinos”. Pero eso es falso. Lo comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google y con la respuesta oficial de la empresa.

PUBLICIDAD

Desde principios de 2025 hemos verificado desinformaciones que circulan en redes sociales que vinculan a empresas como Starbucks , Burger King o Coca-Cola con supuestas políticas antiinmigrantes.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Esa es otra desinformación

“Lo que nadie esperaba ha sucedido, el dueño de Walmart ha tomado la polémica decisión de despedir a todos sus empleados latinos de todas las tiendas en Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? La empresa alega reestructuración de personal, pero expertos aseguran que hay discriminación”, se escucha en un video que circula en Facebook, con tomas de apoyo de los pasillos de Walmart, un hombre hablando desde un podio con el logo de Walmart de fondo y un hombre con chaleco azul, con logo de Walmart y una hoja blanca en las manos.

Desde la corporación Walmart respondieron vía correo electrónico a la consulta de elDetector sobre los supuestos despidos de latinos, que esa es una afirmación “completamente falsa”. “Continuamos operando con un enfoque en nuestros valores de respeto, integridad, servicio y excelencia. Seguimos comprometidos con crear una cultura en la que todos puedan tener éxito y a garantizar que seamos un Walmart para todos”, agregaron.

PUBLICIDAD

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre los supuestos despidos a empleados latinos en Walmart. Las menciones que hay sobre el tema provienen de cuentas en redes sociales. Nada en medios de comunicación con credibilidad y trayectoria. Si hubiese un despido masivo, habría artículos de prensa y denuncias sustentadas, más allá de videos en redes sociales, con imágenes de archivo, o creadas por inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que Walmart haya despedido a todos sus empleados latinos, como afirman en redes sociales. Comprobamos la falsedad de la afirmación con la respuesta oficial de la empresa por correo electrónico a la consulta de elDetector en la que catalogan de “completamente falsa” la publicación sobre los supuestos despidos, y unas búsquedas con palabras clave en Google, en inglés y español. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD