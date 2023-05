Ese video no muestra una “invasión de migrantes” en la frontera de EEUU

Es falso que una caravana con cientos de miles de migrantes provenientes de México ingresó a El Paso, Texas, luego de que supuestamente “la Casa Blanca de Biden” autorizara el paso, como afirma una publicación en Facebook. No hay registro ni en las noticias, ni en el Twitter de la Casa Blanca, ni en su página web sobre una decisión así. La publicación usa un video fuera de contexto porque si bien es de una caravana migrante, no es en El Paso, Texas, sino en el estado de Chiapas, en México, ubicado en la frontera con Guatemala, no con Estados Unidos. Tampoco es del 11 de mayo, sino del 23 de abril de 2023. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.