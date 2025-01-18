Es falso que ese video que muestra una carretera y cielo oscurecido sea de un incendio en California

La versión difundida originalmente no incluye la leyenda que la relaciona con los incendios en California.

Desde el 9 de enero de 2025, en Facebook circula un video en el que se muestra un automóvil circulando por una carretera mientras que una densa cortina de humo cubre el cielo, dando a entender que se trata de uno de los incendios recientes en California , pero eso es falso. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en inVid, elDetector confirmó que circula al menos desde diciembre de 2024, días antes de que iniciaran los incendios, y que a la versión que estamos chequeando se le añadió un texto superpuesto para relacionarla erróneamente con los fuegos en el oeste de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Dios mío ten misericordia”, dice la publicación con el video, en donde durante los primeros segundos se aprecia una carretera con algunas barreras de tráfico naranjas que cubren un fragmento del carril derecho. Del lado derecho, hay una pequeña montaña y vegetación y en el cielo se aprecian una cortina negra de humo y unos destellos blancos. Sobrepuestas al clip se leen dos leyendas: “Fin de mundo. California incendio” y “¿Qué está pasando en Baja California?”.

Durante el video se escucha la voz de una mujer pidiéndole a la gente que no salga porque empezaron “los humos negros”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

El video original no está ligado a California

Tras realizar una búsqueda inversa del video en Google, en elDetector encontramos otro clip más largo que no incluye la leyenda que menciona California, sino únicamente la pregunta: “¿Qué está pasando en Baja California?” sobrepuesta a las imágenes.

Realizamos otra búsqueda inversa con una captura de este segundo material y uno de los resultados que arrojó fue una publicación del 27 de diciembre de 2024 de un canal de YouTube llamado Inteligencia Artificial Mx.

El video incluye el mismo audio de la publicación que estamos revisando, pero el escenario por el que circula el auto desde donde se graba el clip no es el mismo. Del lado derecho también se ve un paisaje con vegetación y al frente una camioneta avanzando, pero del lado izquierdo al fondo se alcanzan a ver edificios que están mal cubiertos por lo que parece ser un filtro de nubes negras y destellos blancos, las mismas que aparecen en el clip viral que estamos verificando. Sobrepuesta aparece la leyenda:“¿Qué está pasando en Baja California?”.

PUBLICIDAD

Luego hicimos una búsqueda en el canal de YouTube y encontramos otro video compartido el 28 de diciembre de 2024 que es la misma grabación que estamos chequeando, con el mismo audio de la mujer. En este también se usa lo que parece ser un filtro de nubes negras y destellos y aparece la leyenda de Baja California.

No se menciona que las imágenes muestren un incendio en California, por lo que confirmamos que la frase que identificaba el video como otro incendio en el estado estadounidense fue agregada posteriormente al clip viral.

Por otro lado, los incendios en el sur de California comenzaron el 7 de enero de 2025 y el video que verificamos circula al menos desde el 28 de diciembre de 2024, por lo que no podría relacionarse con los incendios que iniciaron después en dicho estado.

El material original fue creado digitalmente

En las dos publicaciones que analizamos, detectamos el uso de un aparente filtro con nubes y destellos que no alcanza a cubrir bien los límites de los objetos que aparecen justo por debajo del cielo (arbustos, edificios, señalizaciones). Atrás de estos objetos se ve otro fondo que no coincide con el color del supuesto humo negro.

También encontramos otros videos en el canal de Inteligencia Artificial Mx en donde se ve el mismo humo negro y los destellos en distintos escenarios, con el mismo audio de la mujer. Uno muestra una playa y la leyenda “¿Qué está pasando en Rosarito?”, y otro con la misma pregunta muestra una vialidad con varios carriles en donde circulan autos y al fondo algunos árboles y palmeras en un cielo soleado. Rosarito es una ciudad mexicana en el estado de Baja California.

PUBLICIDAD

El resto de videos compartidos en el canal de YouTube lucen igual. Algunos incluyen platillos voladores, naves espaciales en el cielo y en varios se escucha el mismo audio de la mujer hablando de los humos negros.

elDetector intentó contactar a los administradores del canal en busca de un comentario, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Por otro lado, Baja California no es parte de Estados Unidos, sino que es uno de los 32 estados de México y en dicha entidad, hasta el 15 de enero de 2025, no se han reportado incendios similares a los de California.

Conclusión

Es falso que ese video tomado desde un vehículo que se desplaza por una carretera muestre un incendio en California. La leyenda que lo relaciona con el desastre en el oeste de Estados Unidos fue agregada a un video que circula al menos desde el 28 de diciembre de 2024 y los incendios en California iniciaron el 7 de enero de 2025. La grabación original parece usar un filtro de humo negro con destellos blancos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD