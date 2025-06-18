Es falso que este video sea del derribo de un caza en los enfrentamientos entre Israel e Irán: son las imágenes de un videojuego

Tras el ataque de Israel a Irán el pasado 13 de junio, los enfrentamientos han sido diarios.

“Israel 13.6.2025”, se lee sobre las imágenes durante los 15 segundos que dura la grabación. En el video aparece un avión de combate siendo atacado desde tierra por armamento antiaéreo. Cruza de derecha a izquierda de la grabación, es alcanzado una primera vez y una segunda, de mayor gravedad, cuando trata de remontar el vuelo mientras vira hacia la izquierda.

Un videojuego

En elDetector no es la primera vez que verificamos un video, supuestamente real, que en realidad es una grabación de un videojuego . Este tipo de desinformación se propaga, generalmente, en conflictos bélicos, como el de Israel - Irán. En otras ocasiones encontramos las imágenes originales en YouTube, donde los jugadores suelen publicar sus videos.

Con estos precedentes, buscamos en YouTube el video con las palabras clave, en inglés, “SU-57 simulación combate SAM” . SAM son las siglas, en inglés, de “misil tierra-aire” [surface to air missile]. En el primero de los resultados encontramos el video que estamos analizando .

En la descripción del mismo informa que fue publicado en la plataforma el 8 de febrero de 2025, algo más de cuatro meses antes del ataque de Israel a Irán, y que fue “creado utilizando un simulador digital”. En específico “ ARMA 3 , ARMA Reforger , DCS World ”.

Conclusión

Es falso que ese video en el que se ve un avión de combate siendo atacado, supuestamente, con misiles antiaéreos sea del conflicto entre Israel e Irán que comenzó el 13 de junio de 2025, como señala el texto que acompaña la grabación. Una búsqueda en Google Lens, con capturas de la grabación, y en YouTube, con palabras clave, revela que las imágenes, en realidad, se compartieron en la conocida plataforma de videos en febrero de 2025, meses antes del inicio de la escalada entre ambos países, y que forman parte de un videojuego. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

