¿El terremoto de México se produjo como consecuencia de despenalizar el aborto ese mismo día?

La investigadora de sismos afirmó que el ser humano no puede producir un sismo asociado a un hecho en particular como, por ejemplo, la despenalización del aborto. “Es una liberación de fuerza tan brutal que no hay forma de que el hombre la pueda producir. La energía sísmica radiada fue de 9.4E14 Joules = 940,000,000,000,000 Joules . La energía sísmica se refiere a la energía liberada como ondas elásticas (ondas sísmicas). Es algo enorme, no me puedo imaginar la fuerza de eso. No hay forma de que el ser humano pueda ”, agregó.