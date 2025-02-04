Es falso que Sheinbaum haya dicho que solo aceptará migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos

Publicaciones compartidas en redes sociales a finales de enero de 2025 aseguran que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que solo aceptará inmigrantes mexicanos que hayan sido deportados como parte de las políticas migratorias implementadas por Donald Trump. Los posteos detallan que dicha declaración se hizo luego de que México no recibió un avión con inmigrantes proveniente de Estados Unidos, pero esa afirmación es falsa. No hay registros oficiales de que la presidenta haya dicho eso y México sí ha recibido migrantes de otros países.

PUBLICIDAD

“ELLA ES LA QUE MANDA. Claudia Sheinbaum menciona cuál fue la razón del porqué no recibió el avión con migrantes proveniente de Estados Unidos”, dice un mensaje que incluye una fotografía de Sheinbaum y dos de migrantes. “‘Solo recibiremos mexicanos, usted debe pagar los gastos y enviarlos a su país de origen, México no trabaja bajo el mando de nadie, somos un país libre y soberano’”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Estados Unidos afirmó que México sigue recibiendo vuelos de deportación

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y encontramos que el 23 de enero de 2025, México negó el aterrizaje de un avión militar estadounidense con deportados a bordo, de acuerdo con un reporte de NBC News publicado el 24 de enero de 2025. La cadena, citando fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, informó que dos aviones C-17 con unos 80 pasajeros cada uno volaron a Guatemala, mientras que un tercer vuelo hacia México nunca despegó.

Sin embargo, la nota aclara que “un funcionario de la Casa Blanca dijo en un mensaje de texto que ‘el asunto de los vuelos fue un problema administrativo y se solucionó rápidamente’”.

El reporte también incluye un mensaje que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X (antes Twitter) el 24 de enero y que dice: “¡Ayer, México aceptó un récord de cuatro vuelos de deportación en un día!”. El posteo incluye una nota titulada: “México se niega a aceptar vuelo de deportación de EEUU mientras la reforma migratoria de Trump entra en pleno apogeo”.

PUBLICIDAD

No hay registros oficiales de que Sheinbaum haya dicho eso

Revisamos los comunicados publicados por la presidencia del Gobierno de México desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump tomó posesión como presidente , pero no encontramos ninguno que confirme que Sheinbaum dijo que solo recibirá mexicanos deportados de Estados Unidos. Tampoco hallamos ningún documento que pruebe que le expresó a Trump que él tendrá que “pagar los gastos y enviarlos a su país de orígen”.

Lo que sí encontramos fue que el 21 de enero de 2025 Sheinbaum dijo sobre las deportaciones de Estados Unidos que México buscaría “actuar de manera humanitaria”. Después señaló que de acuerdo a la política exterior del país se buscará “la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos”.

El 27 de enero de 2025, la presidenta aseguró en conferencia de prensa que “del 20 al 26 de enero se habían recibido 4,094 personas” deportadas desde Estados Unidos, “la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas”.

También revisamos los comunicados oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y hasta el 3 de febrero no encontramos ninguno que confirme que México únicamente recibirá inmigrantes mexicanos deportados por Estados Unidos.

Sin embargo, el 24 de enero de 2025, la SRE comunicó vía X que México “tiene una muy buena relación” con el gobierno de Estados Unidos. “Cooperamos con respeto a nuestras soberanías en una amplia gama de temas, incluyendo la migración”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, confirmamos que México sí ha repatriado inmigrantes no mexicanos provenientes de Estados Unidos recientemente. El 2 de febrero de 2025, el INM informó vía X que “como parte de los esfuerzos de cooperación y asistencia humanitaria entre México y Guatemala”, el gobierno de México “llevó a cabo la conducción aérea de personas migrantes nacionales del país centroamericano” a fin de garantizar el retorno seguro y digno. El comunicado que se adjunta en la publicación dice que “las personas originarias de Guatemala habían sido repatriadas por EU( Estados Unidos)”.

Contactamos a las áreas de comunicación de Presidencia del Gobierno de México, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) , pero hasta la publicación de esta verificación no habían respondido.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya dicho que solo aceptará migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos y que esa fue la razón por la que no aceptó un vuelo en el que viajaban personas deportadas a finales de enero. El gobierno de Estados Unidos explicó que fue debido a problemas administrativos que el vuelo no despegó y la secretaria de prensa de la Casa Blanca detalló que cuatro vuelos habían sido recibidos por México el mismo día. Además, no hay registros oficiales de la presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración que confirmen que la presidenta dijo eso o que dicha medida esté ocurriendo en México. Sin embargo, sí hay documentos oficiales que prueban que México está recibiendo a inmigrantes no mexicanos deportados de Estados Unidos y que también está realizando labores de repatriación de los mismos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.