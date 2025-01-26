Deportaciones aceleradas: los derechos que tiene un inmigrante si es detenido por agentes de ICE o CBP

Video Trump amplía el alcance de las deportaciones aceleradas a todo EEUU: te explicamos a quiénes afecta

Los migrantes indocumentados se encuentran actualmente bajo un mayor riesgo de ser detenidos y sometidos a un rápido proceso de deportación sin derecho a comparecer ante un juez de inmigración para defender su caso, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo el nuevo mando de Donald Trump amplió el uso de una medida llamada 'deportación acelerada' o expedited removal en inglés a todo el territorio de Estados Unidos.

Estos cambios entraron en vigor, pero defensores de los inmigrantes están intentando detenerlos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda el pasado miércoles para anular las deportaciones aceleradas después de que la administración Trump anunció que ampliaba los poderes de los agentes de inmigración para deportar a personas sin una audiencia ante un juez de inmigración.

La demanda presentada ante un tribunal federal en Washington dice que las personas pueden ser deportadas erróneamente si no llevan documentos que demuestren que han estado en Estados Unidos de forma continua durante más de dos años. Esta es una de las principales preocupaciones de los inmigrantes.

Revisamos qué remarcan los expertos sobre los derechos en caso de estar frente a una potencial deportación expedita.

¿Qué es una deportación acelerada o expedita?

Usualmente, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) detiene a una persona dentro de Estados Unidos, la persona suele tener la oportunidad de ver a un juez de inmigración antes de ser deportada.

Sin embargo, la medida de la deportación acelerada permite al gobierno deportar rápidamente a alguien de quien tenga la sospecha que es indocumentado, sin tener que ver nunca a un juez.

La excepción es si la persona dice que tiene temor de volver a su país y supera una entrevista de detección del miedo, lo que podría permitirle solicitar asilo, explica en su sitio web el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

¿Qué cambió con la ampliación dictada por DHS para las deportaciones?

Antes, ICE y CBP solo podían realizar una deportación acelerada contra inmigrantes que se encontraran a menos de 100 millas de la frontera y en los 14 días siguientes a su llegada. Ahora, el gobierno puede utilizar la expulsión acelerada en cualquier lugar del país contra cualquier persona indocumentada que:

No haya entrado a Estados Unidos con un ‘parole’ o con un visado

Que no pueda demostrar que ha estado en Estados Unidos de forma continua durante los dos años anteriores a la detención

Los derechos de los inmigrantes frente a una posible deportación acelerada de EEUU

Independientemente de su estatus, todos los inmigrantes deben saber cómo responder ante la expansión de las deportaciones aceleradas a todo el país.

“Los inmigrantes sin documentación, así como los ciudadanos estadounidenses, los residentes legales y otras personas con derecho legal a estar en Estados Unidos se enfrentan a un mayor riesgo de detención y deportación sin las debidas garantías procesales”, dice National Immigration Forum, una organización que colabora con responsables políticos y de seguridad nacional para buscar soluciones prácticas a la inmigración.

Si una persona queda ante una posible deportación acelerada o expedita:





Tiene derecho a guardar silencio: esto es válido en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Si te interroga un funcionario de inmigración, puedes declinar a decirle tu nombre, dónde naciste y cuál es tu situación migratoria.

Tiene derecho a hablar con un abogado antes de responder a cualquier pregunta: no es necesario que responda a las preguntas sin la presencia de un abogado, aunque se encuentre legalmente en Estados Unidos. Aunque, si le detienen, es posible que deba dar el nombre al agente para que su familia o abogado puedan localizarle, explica National Immigration Forum.

No está obligada a abrir la puerta de su casa si el agente no presenta una orden judicial: tiene derecho a declinar que un funcionario de inmigración entre en su casa, salvo que presente una orden de registro oficial emitida por un tribunal y firmada por un juez.

Tiene derecho a preguntar a cualquier agente si tiene una orden de registro firmada por un juez: si le muestran una orden de registro firmada con su dirección tiene que permitirle entrar en su casa.

Si la detienen, tiene derecho a ponerse en contacto con el consulado de su país de origen: la embajada de su país también tiene derecho a ponerse en contacto con la persona y hablar con su abogado.

Otras consideraciones de expertos ante una potencial deportación expedita desde EEUU

National Immigration Forum recomienda no firmar ningún documento sin hablar con un abogado.

“No dejes que ningún funcionario de inmigración te convenza de firmar ningún documento amenazándote con que permanecerás en la cárcel o serás deportado si no firmas. Si firmas cualquier documento, podrías estar renunciando a cualquier posibilidad de permanecer en Estados Unidos”, explica esa organización en su sitio web.

Explica además que no es forzoso que se “enseñen los papeles” al agente de inmigración. Se puede responder que se quiere hablar con un abogado, ya que, aunque se cuente con documentos de inmigración válidos o pruebas de que se ha estado en el país por más de dos años, los funcionarios de inmigración pueden hacerte preguntas adicionales.

Sin embargo, National Immigration Forum dice que presentar de manera voluntaria la documentación para verificar la ciudadanía, situación legal o para demostrar dos años de presencia en Estados Unidos, podría conducir a una liberación más rápida.

