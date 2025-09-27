Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)

Estados Unidos no es identificada como América por la FIFA.

Es falso que el grupo C del próximo Mundial de Fútbol 2026 esté formado por Rusia, Estados Unidos, Palestina e Israel, como se ve en una pantalla, en un video en TikTok que ha sido compartido más de 438,000 veces y ha recibido más de 1.8 millones de “me gusta” y que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp .

En las imágenes se ve lo que sería, supuestamente, una presentación del “grupo C” de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” y que estaría integrado por “Russia ”, “America” , “Palestinea” [sic] e Israel.

Dos países no clasificados y otras pistas

Una de las primeras cosas que llama la atención de la pantalla que, supuestamente muestra al grupo clasificatorio, es que, en el caso de Palestina, la palabra está mal escrita. Puede decirse que el nombre de los países está escrito en inglés, pero en el caso de Palestina, también existiría un error gramatical, ya que sería “Palestine” y no “Palestinea”, como se ve en esa grabación.

En cuanto a su participación en el Mundial 2026, la selección de Palestina quedó eliminada hace semanas del clasificatorio para el torneo organizado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), organismo al que pertenece esa federación.

El otro caso es el de Rusia, país cuyos equipos y selecciones no pueden participar desde febrero de 2022 en competiciones organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), máximo organismo del fútbol mundial, por la sanción recibida por la nación tras la invasión de Ucrania.

En lo referente a Israel, esa selección se encuentra participando en las eliminatorias de clasificación de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) y todavía, al cierre de esta verificación, cuenta con posibilidades de clasificarse .

La que seguro estará en el torneo es Estados Unidos, ya que uno de los beneficios de ser el anfitrión del evento , junto con México y Canadá, es la clasificación automática. Sin embargo, está mal identificada en la imagen que circula en redes, ya que en los torneos FIFA se le conoce como Estados Unidos , no como América, que engloba a todo el continente.

Lo que tampoco se sabe es en qué grupo estarán Estados Unidos y, de clasificarse, Israel ya que, como ya se ha comentado, todavía hay en juego fases de clasificación. Según la FIFA , el 5 de diciembre de 2025 se celebrará en el Kennedy Center de Washington DC el sorteo para conocer cómo quedan los grupos del Mundial.

Existe otro elemento que revela la falsedad de la pantalla que circula en redes: el símbolo que se ve a la izquierda de donde se puede leer “grupo C”, una especie de símbolo de infinito pero en posición vertical, es en realidad el logo del Mundial de Qatar 2022, como se puede comprobar en esta comparativa entre el logo publicado en el canal oficial de la FIFA en YouTube (izquierda), y la ampliación del logo en la imagen de redes y la falsa pantalla (derecha).

Conclusión

Es falso que en el Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, haya un “grupo C” que esté integrado por Rusia, Estados Unidos (“America”), Palestina e Israel. Dos de esos equipos no estarán ya seguro: Rusia por la sanción que le impuso la FIFA en 2022 al país tras la invasión de Ucrania; y Palestina, eliminada en su fase de clasificación. Además, el sorteo en el que se conocerán los grupos definitivos del torneo, se celebrará el 5 de diciembre de 2025, cuando hayan terminado todas las clasificaciones, todavía en marcha en varios puntos del planeta; además, el logo que aparece en una parte de la imagen es el del Mundial de Qatar 2022. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

