¿Aumentó con Biden la cantidad de gente que rechaza la vacuna, como dicen Donald Trump y su hijo Eric?

El expresidente Donald Trump, entretanto, aseveró el 7 de octubre durante una entrevista a Fox News que cuando él era mandatario “todo el mundo quería la vacuna. Nadie decía ‘Oh, no, no quiero ponérmela’. Ahora dicen eso. Y es porque no confían en el gobierno de Biden. No se me ocurre otra razón”. En realidad, las encuestas muestran una sorprendente escasa variación, antes y después de que Biden llegara al poder.