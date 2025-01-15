Es falso que este video muestra un ataque de palestinos a una iglesia cristiana en Belén: está fuera de contexto

En el clip se ve una trifulca y a personas lanzando piedras a una iglesia. <br>

Una publicación compartida en Facebook el 25 de diciembre de 2024 muestra un video en el que aparecen decenas de personas en una trifulca afuera de una iglesia para asegurar que se trata de un ataque de palestinos a una iglesia cristiana, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues circula en redes sociales desde octubre de 2022.

“Durante los ensayos para Navidad, una iglesia en Belén fue atacada con piedras y hasta se escucharon detonaciones de armas de fuego por parte de grupos palestinos en la zona que buscaban impedir la celebración religiosa de Navidad de los cristianos locales”, dice el mensaje que acompaña la grabación en la que se ve a hombre corriendo, aventando piedras y detonando lo que parecen ser cohetes afuera del recinto religioso.

El video no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación en X (antes Twitter) de la cuenta Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, del 30 de octubre de 2022, en la cual se incluye el video que estamos chequeando.

El posteo señala que el 28 de octubre de 2022 “la Iglesia Ortodoxa de Beit Sahour, cerca de Belén, bajo control de la autoridad Palestina, fue atacada por una turba que atacó con piedras y disparos el templo, con fieles en su interior”.

Las notas señalan que al momento del atentado, la comunidad de la parroquia se encontraba realizando una exhibición para jóvenes, por lo que había una multitud de personas en el lugar.

Luego retoman las declaraciones del arzobispo ortodoxo griego de Sebastia, Theodosios (Atallah Hanna), que decía: “Expresamos nuestro descontento, rechazo y condena por lo ocurrido ayer por la noche en Beit Sahour”. También citan un comunicado del Consejo de Jefes de Iglesias Católicas en Tierra Santa que dice: “Anoche, un grupo de hombres lanzó piedras contra el templo ubicado al este de Belén tras una pelea entre jóvenes. Condenamos este ataque y exigimos que la Autoridad Palestina lleve a los atacantes ante la justicia lo antes posible”.

Otro resultado que arrojó la búsqueda con palabras clave fue un video publicado en el canal de YouTube Orthodox titulado: “La Iglesia Ortodoxa Griega de los Padres y Abuelos, Beit Sahour, y sus creyentes están siendo atacados por ‘mercenarios". En la descripción se señala que mujeres jóvenes organizaban una exposición en su iglesia cuando ocurrió el ataque.

Conclusión

Es falso que ese video muestre el ataque a una iglesia cristiana por parte de un grupo de palestinos en diciembre de 2024, en elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula desde el 28 de octubre de 2022. Lo que la grabación muestra es un ataque a una iglesia ortodoxa griega ubicada en Beit Sahour, Belén, que ocurrió hace más de dos años y que no está relacionado con ninguna celebración de Navidad, como aseguran los posteos desinformantes en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

