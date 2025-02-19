Es falso que Sheinbaum haya propuesto solicitar visa a estadounidenses que buscan entrar a México

Los mensajes afirman que la acción responde a los requerimientos de EEUU para ingresar al país. <br>

Nos llegó como consulta al chatbot de elDetector un video, que también circula en Facebook e Instagram , en el que se asegura que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , anunció que cualquier ciudadano estadounidense que quiera entrar a México tendrá que tramitar una visa, pero esa afirmación es falsa. No hay registros oficiales de que la presidenta haya ordenado eso. Tampoco las autoridades migratorias o la cancillería mexicana han informado que eso ocurre u ocurrirá.

“Claudia lo volvió a hacer. Se acabó la entrada fácil, a partir de ahora cualquier ciudadano estadounidense que quiera pisar suelo mexicano, tendrá que solicitar y ser aprobado para una visa. Ya no bastará con mostrar solo su pasaporte”, dice el audio de un video compartido en Facebook el 6 de febrero de 2025, que muestra el trayecto de un automóvil en una carretera. “La presidenta dejó claro que México se respeta y ya no vamos a aceptar que nos traten como ciudadanos de segunda. Esto no es una advertencia es un hecho”, añade.

Otra grabación, compartida en Instagram el 7 de febrero de 2025, en cuya portada aparece una ilustración de un hombre con rostro sorprendido en la frontera de México, hace la misma afirmación. Al fondo de la imagen se lee un letrero en inglés que dice: “Se requiere visa” y encima se ve una fotografía de Sheinbaum dando un discurso. El video tiene el mismo audio de la publicación de Facebook mencionada antes. Además de ilustraciones muestra imágenes creadas digitalmente de distintas protestas en el mundo.

Otra publicación más de Facebook con el mismo audio, muestra fotografías de Trump y Sheinbaum, imágenes de la frontera y de las banderas de México y Estados Unidos.

No hay registros oficiales de que Sheinbaum haya anunciado eso

En elDetector revisamos los comunicados publicados por la presidencia del Gobierno de México desde el 6 de febrero de 2025, día en que se publicó el primero de los videos que estamos chequeando, pero no encontramos ninguno que confirme que Sheinbaum dijo que se requerirá visa a los ciudadanos de Estados Unidos para entrar al país.

También revisamos los comunicados oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y hasta el 18 de febrero de 2025 no encontramos ninguno que confirme que México solicitará visa a estadounidenses.

Lo que sí hallamos fue la lista de países con requisito de visa para ingresar a México publicada por la SRE en mayo de 2024 (última fecha de actualización) que confirma que Estados Unidos está exento de este trámite, salvo que la estancia supere los 180 días o la actividad a realizar en México sea remunerada.

También, la web de la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos señala que no requieren visa para ingresar a México por turismo, negocios o tránsito quienes sean residentes permanentes de Canadá, Estados Unidos Japón, Reino Unido, países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico , siempre que presenten su tarjeta de residencia y pasaporte vigentes.

Del mismo modo, quienes cuenten con una visa válida y vigente de esos países pueden entrar sin necesidad de visado. Además, los viajeros de cualquier nacionalidad que lleguen a México en crucero no están obligados a obtener visa o sello consular, aunque deben portar un pasaporte válido.

Contactamos a las áreas de comunicación de Presidencia del Gobierno de México, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) , pero hasta la publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya anunciado que los ciudadanos estadounidenses tendrán que tramitar una visa para entrar a territorio mexicano. No hay registros oficiales de que la presidenta haya informado eso. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración tampoco han mencionado nada al respecto en lo que va de 2025. Lo que sí hay son documentos oficiales que confirman que los ciudadanos estadounidenses están exentos del trámite salvo que la estancia supere los 180 días o la actividad a realizar en México sea remunerada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

