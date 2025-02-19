Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que Sheinbaum haya propuesto solicitar visa a estadounidenses que buscan entrar a México

A través del chatbot de elDetector, nos llegó un video consultando si es cierto que ahora los estadounidenses “tendrán que hacer trámites y esperar aprobación” si quieren viajar a México, pero no es así. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

IMG-20240612-WA0025.jpg
Por:
Abril Mulato Salinas .
Los mensajes afirman que la acción responde a los requerimientos de EEUU para ingresar al país. <br>
Los mensajes afirman que la acción responde a los requerimientos de EEUU para ingresar al país. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Google Maps y Facebook. <br>

Nos llegó como consulta al chatbot de elDetector un video, que también circula en Facebook e Instagram, en el que se asegura que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que cualquier ciudadano estadounidense que quiera entrar a México tendrá que tramitar una visa, pero esa afirmación es falsa. No hay registros oficiales de que la presidenta haya ordenado eso. Tampoco las autoridades migratorias o la cancillería mexicana han informado que eso ocurre u ocurrirá.

PUBLICIDAD

“Claudia lo volvió a hacer. Se acabó la entrada fácil, a partir de ahora cualquier ciudadano estadounidense que quiera pisar suelo mexicano, tendrá que solicitar y ser aprobado para una visa. Ya no bastará con mostrar solo su pasaporte”, dice el audio de un video compartido en Facebook el 6 de febrero de 2025, que muestra el trayecto de un automóvil en una carretera. “La presidenta dejó claro que México se respeta y ya no vamos a aceptar que nos traten como ciudadanos de segunda. Esto no es una advertencia es un hecho”, añade.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Otra grabación, compartida en Instagram el 7 de febrero de 2025, en cuya portada aparece una ilustración de un hombre con rostro sorprendido en la frontera de México, hace la misma afirmación. Al fondo de la imagen se lee un letrero en inglés que dice: “Se requiere visa” y encima se ve una fotografía de Sheinbaum dando un discurso. El video tiene el mismo audio de la publicación de Facebook mencionada antes. Además de ilustraciones muestra imágenes creadas digitalmente de distintas protestas en el mundo.

Otra publicación más de Facebook con el mismo audio, muestra fotografías de Trump y Sheinbaum, imágenes de la frontera y de las banderas de México y Estados Unidos.

No hay registros oficiales de que Sheinbaum haya anunciado eso

Más sobre elDetector

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision

En elDetector revisamos los comunicados publicados por la presidencia del Gobierno de México desde el 6 de febrero de 2025, día en que se publicó el primero de los videos que estamos chequeando, pero no encontramos ninguno que confirme que Sheinbaum dijo que se requerirá visa a los ciudadanos de Estados Unidos para entrar al país.

PUBLICIDAD

También revisamos los comunicados oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y hasta el 18 de febrero de 2025 no encontramos ninguno que confirme que México solicitará visa a estadounidenses.

Lo que sí hallamos fue la lista de países con requisito de visa para ingresar a México publicada por la SRE en mayo de 2024 (última fecha de actualización) que confirma que Estados Unidos está exento de este trámite, salvo que la estancia supere los 180 días o la actividad a realizar en México sea remunerada.

También, la web de la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos señala que no requieren visa para ingresar a México por turismo, negocios o tránsito quienes sean residentes permanentes de Canadá, Estados Unidos Japón, Reino Unido, países del espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico, siempre que presenten su tarjeta de residencia y pasaporte vigentes.

Del mismo modo, quienes cuenten con una visa válida y vigente de esos países pueden entrar sin necesidad de visado. Además, los viajeros de cualquier nacionalidad que lleguen a México en crucero no están obligados a obtener visa o sello consular, aunque deben portar un pasaporte válido.

Contactamos a las áreas de comunicación de Presidencia del Gobierno de México, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), pero hasta la publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falsa la afirmación de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya anunciado que los ciudadanos estadounidenses tendrán que tramitar una visa para entrar a territorio mexicano. No hay registros oficiales de que la presidenta haya informado eso. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración tampoco han mencionado nada al respecto en lo que va de 2025. Lo que sí hay son documentos oficiales que confirman que los ciudadanos estadounidenses están exentos del trámite salvo que la estancia supere los 180 días o la actividad a realizar en México sea remunerada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoClaudia SheinbaumVisasDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD