Es falso que un supuesto punto negro en la casilla de Kamala Harris en boletas electorales de Kentucky anule los votos emitidos por otro candidato

Desde el 3 de noviembre y hasta este 5 de noviembre de 2024, circulan en X (antes Twitter) publicaciones que aseguran falsamente que boletas de votación de Kentucky están “premarcadas” con un supuesto pequeño punto negro que se encuentra en la casilla de verificación de la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris.



Usuarios de redes sugieren que se trata de un fraude, pues si se usan esas boletas para votar al republicano Donald Trump u a otro candidato presidencial, se detectarán dos casillas marcadas y el voto se anulará, pero es falso. De acuerdo con la Junta estatal de elecciones de Kentucky nadie ha presentado una boleta marcada previamente a los administradores electorales o a las fuerzas del orden y que tal afirmación solo circula en redes sociales. Además, explicaron que en caso de que ocurriera algo como eso, la ley estatal prevé alternativas para que la persona igual pueda registrar su voto.

Autoridades aseguran que no ha habido reportes al respecto

“Los votantes de Kentucky están notando pequeños puntos en las casillas de Kamala Harris, lo que posiblemente podría hacer que su voto sea inadmisible. Si ves esto pide otra boleta..”, dice una publicación en X que incluye la fotografía de una boleta electoral en papel en donde se ve el apartado para votar por el presidente y vicepresidente de Estados Unidos. A continuación, aparecen cuatro casillas de verificación correspondientes a Trump, Harris, Jill Stein y Robert F. Kennedy Jr. En medio de la casilla de Harris se alcanza a ver un punto negro pequeño.

En elDetector consultamos la web de la Junta estatal de elecciones de Kentucky y encontramos un comunicado del 4 de noviembre de 2024, en el que la Junta Electoral aclaró que no han recibido ninguna denuncia formal ni de los votantes de Kentucky, ni de la Oficina del Fiscal General sobre boletas con marcas preimpresas, tanto de votos por correo como de los emitidos en persona.

La autoridad agregó que la imagen viral correspondería a una boleta de voto por correo, la cual tiene un pliegue recto en el centro, y detalló que incluso en caso de que una persona marque a más de un candidato con tinta en una de estas papeletas, igualmente “la boleta será contada si el votante circula su elección preferida”.

La Junta también aseguró que si un votante recibe una boleta de papel con una marca preimpresa dentro de un campo de selección de candidatos durante cualquier día de la votación en persona, ya sea antes o en el día de las elecciones, el votante tiene derecho a anular la boleta premarcada y recibir una boleta "limpia". El mismo procedimiento lo puede hacer si su boleta es leída por el escáner de boletas y contiene selecciones para más de un candidato, lo que se conoce como un "sobrante de voto".

Por último la autoridad electoral reiteró que la ley de Kentucky permite a los votantes registrar su voto en caso de que una situación como la alegada en redes sociales, que involucra una boleta premarcada, realmente suceda.

Conclusión

Es falso que un supuesto punto negro en boletas electorales de Kentucky anule los votos emitidos para Donald Trump o para cualquier otro candidato a la presidencia que no sea Kamala Harris. La Junta Electoral aclaró que no han recibido ninguna denuncia formal ni de los votantes de Kentucky ni de la Oficina del Fiscal General sobre boletas con marcas preimpresas, y que la afirmación solo circula en redes sociales. La autoridad detalló que en caso de que una situación como la planteada en redes ocurra, la ley de Kentucky permite a los votantes registrar igualmente su voto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

