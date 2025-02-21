Es falso que jugadores de los 49ers ondearan banderas mexicanas para manifestar su apoyo a los migrantes afectados por las medidas de Trump

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Philip Pacheco - Getty Images (foto) / Captura de Facebook. (edited) <br>

En el clip se ve a jugadores de fútbol americano saliendo a la cancha de un estadio. <br>

Un video compartido en Facebook muestra a varios jugadores de fútbol americano ondeando banderas de México en un estadio y asegura que se trata de miembros de los 49ers de San Francisco que se manifestaron en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump y mostraron su apoyo a México, pero eso es falso. La secuencia del desfile está fuera de contexto, pues circula en redes sociales desde noviembre de 2022.

“Los 49ers de San Francisco muestran el apoyo a México, después de los problemas que se han presentado por las nuevas leyes de migración que ha impuesto el presidente Trump”, dice un mensaje en Facebook, que acompaña una grabación en la que sobrepuesta a las imágenes aparece la frase: “Los 49ers muestran apoyo a nuestro México. Viva México”.

En el video se ve a varios jugadores de los 49ers saliendo a la cancha de un estadio. Algunos cargan y ondean banderas mexicanas, otros bailan y saltan. Mientras esto sucede se escucha la canción “Por mi México”.

El video no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación compartida en Instagram el 31 de enero de 2025. Sin embargo, el texto que la acompaña señala que el video muestra la entrada de los San Francisco 49ers al Estadio Azteca en la Ciudad de México en 2022.

En este video se ve superpuesto a las imágenes el usuario de Instagram @jenniferleechan , una periodista deportiva. Revisamos las publicaciones de 2022 de Lee Chan y encontramos el mismo video compartido el 21 de noviembre de 2022, más de dos años antes de que Trump tomara posesión de su segundo mandato e implementara las nuevas políticas migratorias en el país.

“Esta entrada de los 49ers fue (íconos de fuego)”, dice el texto que acompaña el video.

El mensaje de la periodista no dice que su video sea una muestra de apoyo a los mexicanos por las medidas migratorias de Trump.

También realizamos una búsqueda con palabras clave y encontramos un video de la NFL en México en el que se señala que el 21 de noviembre de 2022, Fred Warner, jugador de los 49ers con raíces mexicanas salió del túnel a la cancha del Estadio Azteca cargando la bandera de México.

El video de la NFL muestra a un jugador negro con rastas corriendo con una bandera de México en el minuto 00:24. Ese mismo individuo aparece en la secuencia que estamos chequeando liderando la entrada del equipo al estadio y cargando una bandera mexicana.

La búsqueda también arrojó reportes de medios que informaron que el 21 de noviembre de 2022, los San Francisco 49ers se enfrentaron a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, durante la undécima semana de la temporada de la NFL. Los 49ers ganaron 38-10 a los Cardenales.

Conclusión

Es falso que ese video muestra a miembros de los San Francisco 49ers manifestándose en un estadio con banderas mexicanas en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y apoyando a México. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula desde el 21 de noviembre de 2022, cuando el equipo se enfrentó a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

