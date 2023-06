Es falso que se haya probado que las vacunas causen autismo, como dice un artículo que circula en internet

La OMS también señala que no hay prueba alguna de que las vacunas que contienen aluminio (que ayuda al cuerpo a desarrollar una inmunidad más fuerte) o tiomersal (un conservante que previene el crecimiento microbiano que no se incluye en vacunas para menores de seis años) aumenten el riesgo de autismo. Las revisiones de los datos, apunta la organización , “han concluido firmemente que las vacunas no incrementan dicho riesgo”. Esto es reforzado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que destacan que “los estudios siguen demostrando que las vacunas no están asociadas a los TEA”.