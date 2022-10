Un acusado de asesinato evitó la cárcel en Wisconsin: la culpa NO es de una propuesta del candidato demócrata al Senado

Es falso que una política propuesta por Mandela Barnes, candidato demócrata al Senado por Wisconsin, haya permitido que el presunto asesino de seis personas, Darrel Brooks, evitara la cárcel. La propuesta de Barnes no se ha convertido en una ley y Wisconsin no ha eliminado la fianza en efectivo para los acusados de crímenes. Brooks fue liberado de la cárcel debido a un error reconocido por la Fiscalía. Una simple propuesta no puede tener ningún efecto sobre procesos legales mientras no sea una ley. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.