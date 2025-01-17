Es falso que Gavin Newsom rechazó firmar una “declaración de restauracion de agua” que ayudaría a los angelinos, como dice Trump al criticar su gestión en los incendios

En el marco de los incendios forestales que afectan Los Ángeles, el presidente electo, Donald Trump , afirmó en su cuenta de Truth Social que el gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó firmar una “declaración de restauración de agua” la cual, según el republicano, podría haber ayudado a combatir los incendios que azotan el estado. Sin embargo, esta afirmación es falsa: fue desmentida públicamente por la oficina del gobernador en redes sociales.

“El gobernador Gavin Newscum (Newsom) se negó a firmar la declaración de restauración del agua que se le presentó, la cual habría permitido que millones de galones de agua, provenientes del exceso de lluvia y del deshielo de la nieve del norte, fluyeran a diario hacia muchas partes de California, incluyendo las áreas que actualmente están ardiendo de una manera prácticamente apocalíptica”, escribió Trump el 8 de enero de 2025 en su plataforma. El post, que ha recibido más de 41,000 "me gusta", fue compartido por el miembro de su nuevo gobierno Elon Musk en X (antiguo Twitter).

El término "Newscum” , empleado por Trump para referirse al gobernador Newsom, combina el apellido del mandatario con la palabra "scum", que en español significa "escoria”.

No existe esa “declaración”

El mismo 8 de enero, la oficina del gobernador desmintió la afirmación de Trump a través X, calificándola de "pura ficción" y aclarando que "no existe tal documento como la declaración de restauración de agua". En el mismo post, señalaron que Newsom "está enfocado en proteger a las personas, no en hacer política".

La existencia de esta supuesta declaración también es desconocida para Jeffrey Mount, Ph.D., miembro senior del Instituto de Políticas del Agua del Instituto de Políticas Públicas de California. “Hasta donde yo sé, no existe tal documento”, dijo Mount a VERIFY.

En febrero de 2020, Trump firmó , en su primer mandato al frente del país, un memorando para redirigir más agua del norte al centro y sur de California, vinculado al Proyecto del Valle Central, un sistema de suministro de agua federal que abarca unos 640 kilómetros (alrededor de 398 millas). California respondió demandando a la administración del republicano, argumentando que esta medida podría dañar especies en peligro.

Nuevas disposiciones federales y estatales impusieron límites a la extracción de agua en el delta de los ríos Sacramento-San Joaquín, con el propósito de preservar especies en peligro de extinción, señaló un artículo de ABCNews.

En diciembre de 2024, la administración del presidente Joe Biden y funcionarios de Newsom aprobaron nuevas regulaciones para aumentar la extracción de agua para el sur de California, que supuestamente protegerían la fauna local.

Según explicó Brent Haddad , profesor de estudios ambientales en la Universidad de California en Santa Cruz a VERIFY, "el agua que abastece a Los Ángeles está controlada local o estatalmente, por lo que los pronunciamientos [de Trump] sobre el agua federal no ayudarían a combatir los incendios en Los Ángeles".

Además, “la mayor parte del agua que llega a Los Ángeles no proviene de los sistemas hídricos del Valle Central a los que se refiere Trump, sino de fuentes locales, el río Colorado y el acueducto del valle de Owens”, explicó Peter Gleick, experto en recursos de agua, en un artículo para el Bulletin of the Atomic Scientists, una organización sin ánimo de lucro.

Desde elDetector realizamos búsquedas de palabras clave en inglés tanto en Google como en el sitio oficial del gobierno de California y no encontramos ninguna información que respaldara la existencia de la supuesta "declaración de restauración del agua". Lo que sí encontramos fueron varias verificaciones que desmienten la afirmación del republicano.

Un reto de acceso en zonas más altas

La directora ejecutiva el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) , Janisse Quiñones, aclaró en una rueda de prensa el 8 de enero de 2025 que sí “hay agua en la línea principal”, pero que esta no puede subir la colina porque no podemos llenar los tanques lo suficientemente rápido. Explicó que la demanda de agua superó la capacidad del sistema, pues aunque continuó fluyendo, no pudo llegar a las áreas más altas rápidamente debido a la demora en el llenado de los tanques.

Erik Scott, oficial de Información Pública del departamento de Bomberos de Los Ángeles, manifestó en su cuenta de X que aunque los bomberos han enfrentado desafíos relacionados con la "presión del agua", LADWP tomó medidas proactivas para llenar todos los tanques de almacenamiento de agua disponibles.

En elDetector verificamos con Kalin Kipling-Mojaddedi, directora de Relaciones con los Medios del State Water Resources Control Board, que "no hay escasez de agua en el sur de California". Kipling-Mojaddedi compartió un enlace del sitio web de la oficina del gobernador que desmiente la desinformación circulante sobre la situación hídrica en la región.

Mark Gold, director de escasez de agua del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y miembro de la junta del Distrito Metropolitano del Agua del Sur de California , señaló a CalMatters –una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro– que “no se trata de tener suficiente agua proveniente del norte de California para apagar un incendio, sino de los continuos impactos devastadores de un clima cambiante”. Según Gold, “los comentarios de Trump no reflejan los complejos sistemas de suministro de agua de California y solo avivan las llamas del descontento político”.

Conclusión

Es falso que el gobernador Gavin Newsom no haya firmado una "declaración de restauración de agua" que podría haber sido utilizada en las áreas afectadas por los incendios en Los Ángeles, como señaló Donald Trump en su plataforma Truth Social. La oficina de Newsom desmintió la afirmación del republicano calificándola de “pura ficción”. Según expertos y el gobernador de California, dicha “declaración” no existe y el problema reciente con el agua se debe a factores distintos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

