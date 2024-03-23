Es falso ese mensaje sobre la desaparición “hace seis días” de “Jennifer García Quintana”: circula desde hace más de una década

PUBLICIDAD

Verificamos la falsedad del mensaje con búsquedas de palabras clave en Google, haciendo referencia a la Alerta Amber de México, así como en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de ese país.

Con los principales datos de la supuesta alerta, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y hallamos que la presunta desaparición de Jennifer García Quintana ha sido desmentida por varios medios. El registro más antiguo que encontramos es de ABC de Sevilla, España, del 8 de febrero de 2011.

En ese país, el texto circuló por correo electrónico con la foto de una niña, según describe la nota de ese medio. El nombre de la supuesta desaparecida, su edad y el nombre del padre son los mismos que los del mensaje que estamos verificando, pero en España se decía que el papá era un trabajador de Caja Madrid (una caja de ahorros ahora fusionada con Bankia) y no un profesor de inglés del CETIS. “La joven ‘Jennifer García Quintana no existe’ y su padre, José Luis, ‘no trabaja en Caja Madrid’”, afirmaron la Policía Nacional y trabajadores de la caja de ahorros para ese momento, de acuerdo con ABC.

El texto sobre la supuesta desaparición de Jennifer García Quintana tiene datos genéricos, pues dice que ocurrió “desde hace seis días”, sin especificar fecha ni lugar, así como tampoco aporta señas características que permitan su identificación, que es una de las recomendaciones que hace el gobierno de México —a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)— para reportar a una persona desaparecida.

En México existe la Alerta Amber, que es una herramienta de difusión que contribuye a la búsqueda y localización de niños y adolescentes perdidos. Con una búsqueda en Google, tampoco hay referencias de una Alerta Amber de la joven referida en el mensaje que estamos verificando , mientras que en la sección imágenes (con las palabras “niña desaparecida 13 años Alerta Amber México”) vemos entre los resultados fichas de jóvenes desaparecidas –algunas ya localizadas– , pero ninguna con el nombre de Jennifer García Quintana.

En cambio, identificamos otras unidades de verificación de datos de España , Bolivia y México –miembros, como elDetector, de la Red Internacional de Verificadores de Datos (ICFN, en inglés)–, que chequearon el mismo mensaje sobre la “desaparición” de Jennifer García Quintana. El texto ha circulado en versiones similares en, al menos, seis países y en algunos casos con fotos de niñas diferentes.

“Lo que caracteriza a este tipo de informes, cada vez más recurrentes en internet, es el anonimato de su autor, ya que la identidad de sus creadores es difícilmente verificable; asimismo, suelen redactarse de forma atemporal (lo que les permite larga vida en la red) y juegan con ganchos que despiertan el interés de la gente, en este caso la desaparición de una menor de edad”, explica Animal Político.

En vista de que, según el mensaje que nos llegó, el padre de la supuesta desaparecida trabajaría en el CETIS 1, desde elDetector contactamos a ese centro ubicado en Ciudad de México. Pero al cierre de esta verificación, no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falsa la alerta que supuestamente hace un padre, profesor del CETIS 1, sobre la desaparición “hace seis días” de su hija “Jennifer García Quintana”, de 13 años. El mensaje circula, al menos, desde febrero de 2011 en diferentes países. Como la afirmación nos llegó desde México por el chatbot de elDetector, hicimos búsquedas de palabras clave en Google y revisamos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de ese país y no hallamos ninguna referencia al caso ni Alerta Amber. Otras unidades de verificación en España, México y Bolivia han desmentido mensajes similares sobre la supuesta “desaparición de Jennifer García Quintana”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

