Chase Oliver, el candidato "gay y armado" de los libertarios que quiere llegar a la Casa Blanca

El Partido Libertario ya tiene a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre y no es ni Donald Trump ni Robert F. Kennedy Jr., aunque ambos lo intentaron.

Apenas el sábado, Trump se había dirigido a ellos buscando apoyo para su candidatura a la Casa Blanca, pero entre algunos vítores, recibió claros abucheos. Un día antes, Kennedy Jr. también había hablado ante la Convención Nacional del Partido Libertario, buscando convencerles de que se sumaran a su campaña.

Pero ninguno consiguió el apoyo de los libertarios. Este domingo, los miembros del partido escogieron a Chase Oliver como su opción para una improbable candidatura presidencial en las próximas elecciones.

"¡Lo hicimos! Soy oficialmente el candidato presidencial", escribió Oliver el domingo en la red social X. "Es hora de unirnos y avanzar por la libertad".

El libertario Chase Oliver en octubre de 2022, entonces candidato por Georgia al Senado federal. Imagen Ben Gray/AP



Raras veces un tercer partido ha logrado obtener resultados mínimamente competitivos en las elecciones de Estados Unidos.

En los comicios de 2020 el candidato libertario apenas consiguió un 1% de los votos, pero este año los otros candidatos o los votos de terceros partidos están en el foco de la atención dado el estrecho margen que, según las encuestas, podrían definir las próximas elecciones, tal y como ocurrió en 2020.

¿Quién es Chase Oliver, el candidato libertario?

Chase Oliver, de 38 años, es un activista, ejecutivo de ventas y representante de recursos humanos de Atlanta, quien se ha descrito a sí mismo como "armado y gay". Anteriormente se postuló para el Senado y la Cámara de Representantes de EEUU por Georgia.

Entre sus promesas de campaña, Oliver incluye importantes recortes al presupuesto federal, la abolición de la pena de muerte, el cierre de todas las bases militares en el extranjero y el fin del apoyo militar a Israel y Ucrania.

Oliver ha pedido que se simplifique el camino a la ciudadanía para los inmigrantes y que se amplíen las visas de trabajo. Ha mostrado su oposición a la participación de EEUU en guerras extranjeras y también ha hablado de alentar a los estados a “despenalizar” el aborto y, al mismo tiempo, promover alternativas al procedimiento.

Pero el libertario sabe que no puede competir con los candidatos de los dos partidos tradicionales, y tras alcanzar su nominación, dijo a CNN en una entrevista que un objetivo razonable de su campaña sería obtener el 2% de los votos a nivel nacional.

“Obtuve el 2.1% de los votos cuando me postulé para el Senado en Georgia. Creo que es algo definitivamente factible y ciertamente podemos mejorarlo con una campaña dura que despierte a la gente”, declaró.

"Estoy dispuesto a seguir siendo una mosca en el ungüento del sistema bipartidista", dijo Oliver a CNN, y se mostró esperanzado de poder alterar el equilibro de poder entre republicanos y demócratas.



Para promover su candidatura, Oliver ha realizado actos de campaña en 50 estados y busca afianzar y aumentar las bases libertarias en todo el país.

En una entrevista con Politico, contó que sus inicios en la política empezaron siendo un activista en contra de la guerra a principio de los 2000 y que ahora acercar a su partido a esos votantes jóvenes que han mostrado su descontento por la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

“Estábamos analizando cuáles son las poblaciones con más probabilidades de estar preparadas para salir del sistema bipartidista, y hemos identificado a los jóvenes, y en particular a aquellos que están molestos con la guerra que se desarrolla en Gaza, con la crisis de inmigración y con el costo de vida”, declaró Oliver. "Esos son los jóvenes a los que nos dirigiremos".

Tras el discurso de Trump en la Convención Nacional del Partido Libertario la noche del sábado, Oliver ofreció duras críticas contra el expresidente y afirmó que había sido un error que Trump hubiera sido invitado al evento.

"No eres un libertario, Donald Trump", dijo. "Eres un criminal de guerra y mereces que todos los presentes en este salón te hagan sentir vergüenza".

