Es falso que Japón haya decidido eliminar los microondas porque sean peligrosos para la salud

Es falso que Japón haya prohibido los microondas y decidido eliminarlos “antes de que termine el año”, por un supuesto estudio de la Universidad de Hiroshima que concluyó que en las dos últimas décadas han generado “más daños a la salud” que las bombas atómicas lanzadas por EEUU sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. No hay informaciones en la prensa internacional sobre tal decisión. La búsqueda sobre información relacionada con esta supuesta eliminación arroja verificaciones de otros medios en 2019, que hallaron el texto original en una web humorística rusa. Encontramos también que la radiación que produce el microondas es no ionizante y, según la experta consultada y organismos como la OMS y la FDA, no es peligrosa a los niveles que genera el microondas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.