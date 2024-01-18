Es falso que estas imágenes sean de un ataque de los hutíes a un carguero de propiedad estadounidense en el mar Rojo

El ataque sí ocurrió, pero no tiene nada que ver con las imágenes que lo acompañan.

Es falso que el video en el que se ve un buque portacontenedores en llamas sea de un ataque de los hutíes yemenitas contra un barco de propiedad estadounidense en el mar Rojo, como asegura una publicación en Facebook . La grabación es del incendio de un navío a las afueras del puerto de Colombo, en Sri Lanka, el 25 de mayo de 2021.

En las imágenes se observa un buque con decenas de contenedores, muchos de ellos en llamas, mientras barcos de rescate lanzan agua sobre su cubierta. Todo es grabado desde el aire. El texto que acompaña el video identifica el suceso como “la respuesta de Yemen” a los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a posiciones hutíes de hace unos días y que tienen como fin asegurar la ruta marítima del mar Rojo, cuya peligrosidad ha aumentado en las últimas semanas tras incrementarse la actividad hostil de la milicia hutí, aliada del grupo islamista Hamas y proiraní, contra objetivos que considera antipalestinos en el marco del actual conflicto en Israel.

La publicación señala que el buque que se ve en las imágenes es el “M/V Gibraltar Eagle, un granelero de bandera de las Islas Marshall y propiedad estadounidense” que “fue alcanzado por un misil balístico antibuque disparado desde una zona de Yemen controlada por los houthies [hutíes], según informó el ejército estadounidense”. Luego añade que no se reportaron “heridos ni daños significativos”. Lo que señala el texto es cierto, y así fue confirmado por el Mando Central del Ejército de los Estados Unidos el 15 de enero, solo que no tiene nada que ver con la grabación que lo acompaña.

Carguero en Sri Lanka en 2021

Una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura del video, arroja una información del medio español La Vanguardia, fechada el 26 de mayo de 2021 , en la que aparecen imágenes similares a las analizadas y de las que dice pertenecen a “un grave incendio” en un buque de carga “repleto de contenedores cerca de la capital de Sri Lanka, Colombo”.

A diferencia del video verificado, en este se aprecia un logo semitransparente con las palabras “Air Force Media” , superpuesto a las imágenes, que recorre la pantalla en varias ocasiones de abajo hacia arriba.

Una búsqueda con esas palabras seguidas de Sri Lanka en YouTube nos lleva al canal oficial de las fuerzas aéreas de ese país asiático. En una publicación del 25 de mayo de 2021, con el título, en inglés, “Últimos videos del "X-PRESS PEARL" (imagen de la izquierda) encontramos fotogramas muy parecidos a los analizados (imagen de la derecha).

Imagen YouTube de las Fuerzas Aéreas de Sri Lanka y Facebook.

En la descripción del video explican que son las “últimas imágenes de video del buque 'X-PRESS PEARL', actualmente envuelto en llamas”.

Conclusión

Es falso que el barco en llamas que se ve en el video sea un carguero de propiedad estadounidense atacado en el mar Rojo por la milicia hutí hace unos días, como asegura el texto que acompaña a las mismas. Una búsqueda inversa de imágenes en Google, a partir de una captura del video, revela que la grabación es de un portacontenedores que se incendió a las afueras del puerto de Colombo, en Sri Lanka, en mayo de 2021, por lo que no tiene nada que ver con el M/V Gibraltar Eagle –navío que sí fue atacado por los hutíes el 15 de enero, pero que no sufrió daños de gravedad ni bajas humanas y pudo seguir su recorrido, como informó el Mando Central del Ejército de los Estados Unidos y recoge el texto de la publicación analizada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

