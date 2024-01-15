Hutíes, EEUU y Reino Unido cruzan ataques y arrecian la tensión en Oriente Medio

Video Las imágenes del ataque de EEUU y Reino Unido a los rebeldes hutíes en Yemen

La tensión ha crecido en Oriente Medio luego de que combatientes hutíes dispararan este lunes un misil que alcanzó un buque estadounidense frente a la costa de Yemen en el Golfo de Adén. El incidente se produjo menos de un día después de que ellos mismos dispararan un misil de crucero antibarcos contra un destructor de la Marina de Estados Unidos en el mar Rojo.

El ataque contra el Gibraltar Eagle, el cual se adjudicaron los hutíes posteriormente, representa una nueva escalada en las tensiones en torno al mar Rojo después de que Estados Unidos encabezó una ofensiva contra los rebeldes.

Los hutíes han obstaculizado el comercio internacional en medio de la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, al lanzar ataques en un corredor de vital importancia que lleva energía entre Asia y Oriente Medio, y buques de carga hacia el Canal de Suez y Europa.

Aunque el gobierno de Joe Biden y sus aliados llevan semanas intentando calmar las tensiones en Oriente Medio y evitar un conflicto mayor, los ataques en el mar Rojo amenazan con desencadenar uno.

La ofensiva de EEUU contra los hutíes enciende alertas

La ofensiva aérea encabezada por Estados Unidos contra los rebeldes hutíes de Yemen por sus ataques contra la navegación en el mar Rojo, lejos de aplacar el conflicto, ha alimentado los temores de que la guerra en Gaza escale a otras partes de Medio Oriente.

Los bombardeos lanzados por fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido iluminaron la madrugada del pasado viernes el cielo en varios lugares controlados por los rebeldes respaldados por Irán.

El primer día de ataques liderados por Estados Unidos, la ofensiva alcanzó 28 localidades y golpeó más de 60 objetivos con misiles de crucero y bombas lanzadas por aviones de combate, buques de guerra y un submarino. Entre los objetivos alcanzados figuran depósitos de armas, radares y centros de mando, incluso en zonas montañosas remotas, según informó Estados Unidos.

Los hutíes aún no han reconocido la gravedad de los daños causados por los ataques, que, según ellos, mataron a cinco miembros de sus tropas e hirieron a otros seis. “El enemigo estadounidense y británico es plenamente responsable de su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení, que no quedará sin respuesta ni castigo", amenazaron.

Reino Unido dijo que sus ataques alcanzaron un emplazamiento en Bani utilizado supuestamente por los rebeldes para disparar drones, y un aeródromo en Abbus desde el cual se habrían lanzado misiles y aviones no tripulados.

El ataque amenazaba también con provocar un conflicto regional por la guerra de Israel contra Hamas, que tanto el gobierno estadounidense como sus aliados llevan semanas tratando de calmar. Es posible, según algunos analistas, que las milicias proiraníes en Irak y Siria intensifiquen las acciones que están tomando contra las fuerzas estadounidenses en la región.

El respaldo de la OTAN a la respuesta de EEUU y Reino Unido en el mar Rojo

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró el viernes pasado que los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones militares de los rebeldes hutíes en Yemen fueron "defensivos" y estuvieron "diseñados para preservar la libertad de navegación" en el mar Rojo.

"Los ataques hutíes deben terminar", afirmó el portavoz de la OTAN, Dylan White, añadiendo que las milicias hutíes cuentan con el apoyo, los suministros y el equipamiento que les proporciona Irán y que Teherán "tiene una responsabilidad especial a la hora de dominar a sus fuerzas subsidiarias".

"En los últimos meses, hemos visto a las fuerzas hutíes intentar docenas de ataques contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo. Estos ataques son una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional", expuso White.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, indicó que Reino Unido debe enviar "un fuerte mensaje" a los rebeldes hutíes en el mar Rojo de que no pueden continuar con sus ataques "con impunidad".

"A lo largo del pasado mes hemos visto un incremento significativo en el número de ataques de hutíes contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo. Esto está provocando riesgo a vidas de inocentes, está alterando la economía global y también está desestabilizando la región", apuntó Sunak.

Video Estados Unidos ataca y hunde barcos hutíes en el mar Rojo por primera vez

Los hutíes, un viejo problema geopolítico para EEUU

Yemen ha sido objetivo de acciones militares de Estados Unidos durante los gobiernos de sus últimos cuatro presidentes. Bajo el mandato de George W. Bush se inició una campaña de ataques con aviones no tripulados contra la filial local de al Qaeda, una iniciativa que ha continuado durante Biden. Por otra parte, Washington ha realizado incursiones y otras operaciones militares en medio del conflicto armado en curso en el país.

Esa guerra comenzó cuando los hutíes entraron a la capital, Saná, en 2014. Una coalición liderada por Arabia Saudita, en la que estaba Emiratos Árabes Unidos, lanzó una campaña para respaldar al gobierno yemení en el exilio en 2015, que transformó el conflicto en una confrontación regional, ya que Irán proporciona armas y otra ayuda a los rebeldes.



La guerra, sin embargo, se ha ralentizado mientras los hutíes mantienen el control sobre los territorios que capturaron. Emiratos fue atacado por misiles rebeldes varias veces en 2022, pero tras salir del conflicto, Arabia Saudí llegó a un acuerdo con Irán — mediado por China — para aliviar la tensión con la esperanza de retirarse del conflicto.

Desde el inicio de los ataques en noviembre, los hutíes han alcanzado buques con una vinculación escasa o dudosa con Israel, alterando la navegación en una ruta clave para el comercio mundial.

Las amenazas de los hutíes contra EEUU y Reino Unido

Hussein al-Ezzi, un funcionario hutí de su Ministerio de Exteriores, reconoció “un ataque masivo con barcos, submarinos y aviones de guerra estadounidenses y británicos”.

“Estados Unidos y Reino Unido tendrán que prepararse sin duda para pagar un alto precio y sufrir las nefastas consecuencias de esta flagrante agresión”, escribió al-Ezzi en internet.

El principal negociador y vocero de los rebeldes, Mohammed Abdul-Salam, indicó que Washington y Londres “cometieron una estupidez con esta agresión traicionera”.

“Se equivocan si piensan que disuadirán a Yemen de apoyar a Palestina y Gaza", dijo en un mensaje en internet, apuntando que los ataques hutíes “seguirán afectando los barcos israelíes o a los que se dirigen a puertos en la Palestina ocupada”.

La posibilidad de que Hezbollah entre en el conflicto contra Israel

Irán, que ha suministrado armas y ayuda a los rebeldes yemeníes, condenó la ofensiva en un comunicado del vocero del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanaani.

“Los ataques arbitrarios no tendrán otro resultado que avivar la inseguridad y la inestabilidad en la región", afirmó.

El grupo insurgente libanés Hezbollah, que también cuenta con el respaldo de Teherán e intercambió disparos con Israel en su frontera común, criticó los ataques y consideró a Estados Unidos como “un socio de pleno derecho en las catástrofes y masacres cometidas por la entidad sionista en Gaza”. Hamas condenó también lo ocurrido.

Aunque las esperanzas de contener lo que está sucediendo descansan en el hecho de que aún es un conflicto relativamente de bajo nivel, si el teatro de operaciones se calienta más y las fuerzas estadounidenses responden, será más difícil para los esfuerzos diplomáticos de Washington evitar una guerra total entre Israel y Hezbollah.

Varios países árabes condenaron la semana pasada los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y expresaron su preocupación de que esta acción desemboque en un conflicto regional.

“Aunque el reino destaca la importancia de mantener la seguridad y la estabilidad en la región del mar Rojo (...) pide moderación y que se evite una escalda”, indicó un comunicado de su Ministerio de Exteriores saudita.

El Ministerio de Exteriores jordano dijo en un comunicado que sigue "con gran preocupación" la operación contra Yemen, destinada a destruir las capacidades militares de los hutíes para poner fin a sus ataques contra navíos comerciales en el mar Rojo.

Asimismo, apuntó que la comunidad occidental tiene la responsabilidad de "frenar la agresión y la arrogancia israelí" contra la Franja de Gaza o, de lo contrario, la región se verá abocada "al fuego de la guerra regional, que amenazará la seguridad y la paz internacionales".

Con infomación de AP y EFE.

