Es falso que este hombre de pelo rubio largo y camiseta azul sea el tirador que atentó contra Donald Trump en Pensilvania

El video y la foto que se han compartido fueron publicados después del atentado.

Es falso que ese hombre con lentes de montura transparente, pelo rubio largo y camiseta azul que sale en un video asegurando que fue él quien disparó a Donald Trump en Pensilvania el pasado 13 de julio sea Thomas Matthew Crooks , como se asegura en publicaciones en redes sociales . Es una persona que se hizo pasar por el atacante y que grabó las imágenes horas después de que Crooks fuese abatido por el Servicio Secreto tras atentar contra la vida de Trump, matar a una persona y dejar otras dos heridas .

En la grabación se escucha al hombre decir, en inglés, mirando directamente a cámara: “Mi nombre es Thomas Matthew Crooks. Odio a los republicanos. Odio a Donald Trump. Y ¿adivinen qué?, tienen al hombre equivocado”. Durante todo el video se lee escrita sobre las imágenes la frase “Donald Trump. Tirador confiesa en video”.

Existe un segundo post en redes sociales en el que ese mismo hombre de lentes de montura y cabello largo rubio aparece en lo que puede ser una habitación, de espaldas con la camiseta azul, en la que se ve la cara en su perfil izquierdo y de la que se dice que es el tirador. También es falso.

Publicaciones eliminadas

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura del video da una serie de resultados en los que se asegura que la persona que aparece en las imágenes es el propietario de la cuenta de X @jewgazing. Al acudir a ese perfil, vemos que no hay publicaciones previas al 14 de julio, salvo una informando de un cambio de foto de perfil en febrero de 2021. El siguiente posteo es otra notificación similar del 14 de julio de 2024.

Sin embargo, al utilizar la web archive.org , que guarda capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y páginas de Internet, encontramos dos tuits más en ese perfil: uno con el video que circuló y otro con la foto de redes. En ambos se ve que fueron publicados en la madrugada del 14 de julio, después de que ocurriera el atentado y cuando las autoridades ya habían confirmado que el atacante estaba muerto.

En el video, volvemos a ver a la persona tomando la identidad del atacante ya muerto, metido en un vehículo, y por la noche, como se confirma al ver lo que parece ser una calle sobre su hombro derecho. Que fuera de noche también descarta que sea Crooks, quien fue abatido cuando todavía era de día en Pensilvania .

Además, hay otra grabación posterior al atentado en la que la misma persona, también dentro de un vehículo, habla sobre cine, pero ya con otra ropa. El perfil en esta aplicación de mensajería es el mismo, con la misma foto que en la cuenta de X antes de los cambios: un fondo que parece ser un emoticono de ojos tristes y un lazo rosa.

Y la persona es la misma, la que se identifica como “jewgazing”. No es Thomas Matthew Crooks, quien fue reconocido como autor del atentado. Crooks era físicamente más joven, tenía el pelo más oscuro, una cara más angulada en la barbilla y acné, según la foto compartida por el Instituto al que acudió .

Conclusión

Es falso que el hombre de pelo rubio largo, lentes de montura transparente y camiseta azul que aparece en un video dentro de un vehículo diciendo que es Thomas Matthew Crooks, la persona que atentó contra la vida de Donald Trump en Pensilvania el 13 de julio, sea realmente el tirador, como se afirma en redes sociales. En la grabación se aprecia que esas imágenes se tomaron de noche, mientras que Crooks fue abatido cuando todavía era de día en Pensilvania. Además, una búsqueda en Google revela que se subió a X y Telegram tanto esa grabación como otra foto en la que aparece de espaldas diciendo que el tirador “fue identificado” el 14 de julio, cuando el atentado fue el día anterior. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

