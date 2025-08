Trump "está bien" tras ser evacuado rápidamente de un mitin luego de un atentado

El fiscal del condado de Butler, Richard Goldfinger, dijo a la televisora local WTAE que un presunto atacante y otra persona más murieron. Pese a que no hay detalles, videos desde el lugar mostraban a agentes del Servicio Secreto diciendo que "el objetivo fue eliminado".

El presidente Biden condenó el hecho y dijo que Trump se encuentra bien: "Esto me enferma. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país", dijo desde Delaware. “No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así, no podemos tolerar esto”, agregó en su breve intervención.