Es falso que Djokovic no juega en el US Open porque Moderna copatrocina el torneo y se lo impidió

Así lo informó la directora del US Open, Stacey Allaster, el 25 de agosto, en las redes sociales oficiales del torneo : “Novak es un gran campeón y es muy lamentable que no pueda competir en el US Open 2022, ya que no puede entrar en el país debido a la política de vacunación del gobierno federal para los ciudadanos no estadounidenses. Esperamos volver a ver a Novak en el US Open 2023”.