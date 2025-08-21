Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Un video que circula en redes sociales —y que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp— afirma que “cientos, miles de animales están abandonando el Parque Nacional de Yellowstone”, ubicado en Estados Unidos (Wyoming, Idaho y Montana), sugiriendo que es por una posible erupción volcánica. El propio gobierno ha desmentido esta afirmación, que no es la primera vez que circula como desinformación.

El video asegura que “los animales nos están dando señales” y recomienda “investigar sobre este volcán”, en referencia al supervolcán de Yellowstone, uno de los más grandes del mundo. El post –publicado en julio de 2025– compara, además, la situación con la de Indonesia, donde supuestamente los animales se adelantaron a un “tsunami" buscando refugio en zonas más altas, sin especificar a cuál fenómeno se refería. En Indonesia se han registrado varios tsunamis destructivos, entre ellos los de 2004 y 2018 .

Una desinformación que vuelve a circular

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), agencia científica del gobierno federal, señaló el 28 de julio de 2025 en su sitio web que las afirmaciones que circulan en redes sociales sobre animales abandonando el Parque Nacional Yellowstone “no son ciertas”.

Linda Veress, portavoz del National Park Service (NPS), aseguró también a National Geographic España que “este rumor es falso” y que “los animales no están abandonando Yellowstone”. Aunque sí es cierto que, con el cambio de estación, es habitual la migración de algunas especies dentro del parque.

El USGS explicó que “el mito de que los animales están abandonando Yellowstone no es nuevo”, señalando que estos rumores aparecen cada uno o dos años y, en ocasiones, como en 2025, “alcanzan proporciones ridículas”. El video que circula actualmente ha sido reproducido más de 3.9 millones de veces desde su publicación.

El 1 de agosto de 2025, la agencia científica del gobierno informó en un comunicado que el supervolcán de Yellowstone, ubicado en el primer parque nacional del país, establecido en 1872, mantiene su nivel de alerta volcánica en “normal”.

Aunque el supervolcán ha registrado enormes erupciones, la más reciente ocurrió hace aproximadamente "631,000 años".

Conclusión

Es falso que cientos de animales estén abandonando el Parque Nacional de Yellowstone, como afirma un video difundido en redes sociales, insinuando una posible erupción. Esta información ha sido desmentida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y por la portavoz del National Park Service (NPS). Además, la agencia científica del gobierno informó el 1 de agosto que el supervolcán ubicado dentro del parque mantiene una alerta volcánica “normal”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

