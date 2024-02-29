Es falso que el cambio físico del futbolista Pedri haya sido tan drástico: esas fotos están manipuladas

Es falso que Pedro González López "Pedri”, jugador del FC Barcelona, haya pasado de tener un físico muy delgado a uno bastante musculoso, como se aprecia en imágenes compartidas en Facebook: las fotos están manipuladas.

“El cambio físico de Pedri desde que llegó al Barça es brutal”, dice el texto que acompaña las dos instantáneas. En una de ellas, vemos al jugador de las Islas Canarias aparentemente muy delgado con la equipación azulgrana; y en la otra, supuestamente, muy musculoso y con la ropa de entrenamiento.

El futbolista ha dejado atrás meses de lesiones que le han privado de jugar de forma regular con el equipo y por las que ha pasado más tiempo en el gimnasio debido a su recuperación, pero, aunque su físico ha cambiado un poco, ni estaba tan delgado antes, ni se puso tan fuerte físicamente como se aprecia en las imágenes.

Pedri 2020, no tan delgado

Una búsqueda inversa en Google de la primera imagen da un par de resultados , uno de ellos de una web rusa donde encontramos la que podría ser la foto original , por la postura del futbolista, su corte de pelo o modelo de camiseta del FC Barcelona, y en la que el jugador no está tan delgado.

En una de ellas vemos al futbolista con el número 27, con el que también aparece en la publicación analizada. La fotografía está tomada el 19 de septiembre de 2020 durante el Trofeo Joan Gamper , con el que todos los años se presenta oficialmente el equipo a la afición. En esa edición el Barça venció al Elche FC por 1-0, como recogieron medios deportivos de España.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Pedri Joan Gamper 2020” arroja, entre sus resultados, la instantánea original en la agencia fotográfica Alamy , en la que confirmamos que el futbolista no está tan delgado como en la imagen que estamos verificando. La descripción dice, en inglés, lo siguiente: “Pedro González Pedri del FC Barcelona durante el partido del Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Elche CF jugado en el estadio Camp Nou el 19 de septiembre de 2020 en Barcelona, España”.

Pedri 2022, no tan musculoso

Una búsqueda inversa en Google de la segunda imagen del post da entre sus resultados la fotografía original, con el deportista vestido con ropa de entrenamiento, sentado en una bicicleta estática con los brazos cruzados y sonriente, en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del FC Barcelona.

En la publicación, del 18 de febrero de 2022 , se observa que el jugador, en comparación con la imagen analizada, tiene los brazos con los músculos definidos, pero no tan voluminosos.

Conclusión

Es falso que las fotos compartidas en Facebook demuestren una transformación drástica de Pedri de un futbolista muy delgado a uno bastante musculoso. Una búsqueda inversa de las imágenes en Google confirma que las instantáneas originales fueron manipuladas para que en una de ellas parezca mucho más delgado y en la otra, con unos brazos musculosos semejantes a los de un fisicoculturista. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

