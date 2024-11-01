Es falso que Beyoncé respalde a Kamala Harris porque apoya "el aborto hasta el nacimiento", como dicen en redes sociales

*Actualización por corrección el 1 de noviembre de 2024.

Publicaciones en redes sociales aseguran que en un mitin de la candidata presidencial Kamala Harris que tuvo lugar en Houston, Texas, el 25 de octubre, la cantante Beyoncé anunció su respaldo a la vicepresidenta porque la demócrata apoya "el aborto hasta el nacimiento", pero eso es falso. La cantante no mencionó el "aborto hasta el nacimiento” durante su discurso: esta es una narrativa que varios políticos republicanos han usado en contra de sus contrincantes demócratas en distintas ocasiones y que hemos desmentido anteriormente en elDetector.

“Beyoncé anuncia que apoya a Kamala Harris por el acceso al aborto hasta el nacimiento. Imagínate lo mal que debes estar para matar a un bebé recién nacido. Un voto por los ‘demócratas’ es literalmente un voto por asesinos. Están haciendo campaña sobre una plataforma de muerte”, dice una publicación que hasta el 29 de octubre se ha compartido 6.000 veces en X (antes Twitter) y que incluye un video de la cantante en el mitin de Harris.

La grabación muestra a Beyoncé vestida con un traje azul marino y hablando en un pódium. Detrás de ella varias personas aplauden y algunos levantan carteles rojos con la palabra “libertad” en inglés.

La misma secuencia –y capturas de pantalla de esta– también ha sido compartida en Facebook con mensajes como: “Beyoncé apoya el aborto hasta el momento del nacimiento, lo que significa matar al bebé en la mesa del hospital estilo ejecución”.

La cantante habló de “la libertad de controlar nuestros cuerpos”

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google y uno de los resultados que nos arrojó fue un video de C-SPAN publicado el 25 de octubre de 2024 titulado: “La vicepresidenta Harris hace campaña en Houston, Texas, con Beyoncé”.

La descripción de la grabación de poco más de una hora señala que Harris participó en un mitin con Beyoncé y con la también exintegrante de Destiny 's Child, Kelly Rowland, en el Shell Energy Stadium con un mensaje que invitaba a mirar hacia el futuro y cantar una "nueva canción". También dice que se presentó el cantante y compositor Willie Nelson. El texto señala igualmente que la vicepresidenta centró sus comentarios principalmente en los derechos al aborto y criticó al expresidente Donald Trump por lo que, según ella, fue su papel en la revocación del fallo Roe vs. Wade que reconocía el derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos,

Revisamos en su totalidad la transcripción del encuentro adjunta a la grabación de C-SPAN y no hallamos ninguna mención de Beyoncé sobre el “aborto hasta el nacimiento” y tampoco del resto de los artistas invitadaos al mitin. De lo que sí hablaron Beyoncé y Rowland fue del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Rowland, por ejemplo, dice en el minuto 21:40 del video: “Estamos recuperando la pluma de aquellos que intentan escribir una historia americana que negaría los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos”.

Por su parte Beyoncé afirma en el minuto 24:13: “No estoy aquí como una celebridad, ni como política, estoy aquí como madre que se preocupa profundamente por el mundo en el que viven mis hijos y todos nuestros hijos, un mundo donde tenemos la libertad de controlar nuestros cuerpos, un mundo donde no estamos divididos”.

Hicimos una búsqueda en el canal oficial de YouTube de la vicepresidenta Harris y encontramos un clip que muestra el discurso completo de Beyoncé durante el mítin en Houston, pero tampoco en este aparecen menciones que muestren que la cantante respaldó a la candidata porque ésta apoyaó “el aborto hasta el nacimiento”, como sugieren las publicaciones que circulan en redes. Esta es una narrativa que los republicanos han usado en otras ocasiones en contra de los demócratas y que ya antes hemos verificado anteriormente.

Harris también habló del aborto, pero no hasta el nacimiento

El 25 de octubre de 2024, Univision Noticias informó que Harris realizó fuertes críticas contra las restricciones al aborto en Texas y que incluso se refirió a ésta como la zona cero del aborto, pues en el estado solamente se permite interrumpir el embarazo por una condición física que ponga en peligro la vida de la madre.

“Vamos a ganar, y vamos a ganar porque sabemos y entendemos qué es lo que está en juego. Estamos a 11 días de una elección que decidirá el futuro de Estados Unidos, incluyendo la libertad de toda mujer de tomar decisiones de su propio cuerpo y su libertad reproductiva”, dijo la demócrata. “Texas, lo que está pasando en este estado, en nuestro país, es una crisis de salud pública, y Donald Trump es el arquitecto de ella”.

Conclusión

Es falso decir que en un mitin en Houston, Texas, el 25 de octubre de 2024, Beyoncé anunció su respaldo a la vicepresidenta Harris porque ésta apoya al aborto hasta el nacimiento. Desde elDetector revisamos videos que muestran el discurso de la cantante, así como la transcripción del mismo y no encontramos ninguna mención sobre “aborto hasta el nacimiento” o alguna frase que sugiera que su razón de apoyar a la demócrata es que ésta está a favor de esa medida, como aseguran las publicaciones en redes sociales. Esto último es una narrativa que varios políticos republicanos han usado en contra de sus contrincantes demócratas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Actualización con corrección: En la primera versión publicada de esta verificación, en la conclusión, fechamos el mitin de Beyónce con Harris el 25 de agosto de 2024, cuando en realidad fue el 25 de octubre de 2024.

