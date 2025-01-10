Es falso que Amazon está ofreciendo laptops HP por sólo 9.95 dólares a personas mayores de 40 o 50 años en EEUU: es una estafa

El gigante del comercio electrónico dijo a <b>elDetector</b> que la supuesta oferta es fraudulenta.

Publicaciones en Facebook aseguran que Amazon está ofreciendo laptops HP por 9.95 dólares a personas mayores de 40 o 50 años que vivan en Estados Unidos como parte de una promoción de Año Nuevo, ya que los equipos son del año pasado. Sin embargo, esto es falso. El gigante del comercio electrónico dijo a elDetector que se trata de una estafa.

“Para celebrar el Año Nuevo, Amazon está ofreciendo las laptops HP del año pasado a todos los mayores de 40 años en los EE. UU. ¡Esta iniciativa es la forma en que Amazon muestra su agradecimiento por sus contribuciones mientras libera espacio para nuevo inventario! Haz clic en el botón de abajo y responde 3 preguntas simples para ver si calificas”, dice el texto de algunas de las publicaciones, que se cuentan por decenas en Facebook y que incluyen imágenes de lotes de computadoras portátiles.

Otros posteos con las mismas características mencionan que la iniciativa sería para personas de más de 50 años. También encontramos versiones similares que señalan que la supuesta promoción está vigente en España, Italia o Ecuador.

Advertencias de usuarios

En elDetector notamos que las publicaciones provienen de cuentas que no son las oficiales de Amazon ni de HP en Facebook. Además, encontramos algunos comentarios de usuarios que advierten que se trata de una estafa y aseguran que, tras proporcionar sus datos, les están debitando dinero de sus tarjetas de crédito indebidamente.

Aunque también hay otros comentarios aparentemente positivos de personas que dicen que supuestamente han recibido las laptops, estos suelen provenir de bots o cuentas falsas o robadas: una estrategia que usan con frecuencia los estafadores y que comprobamos al encontrar que los usuarios que hacen los comentarios positivos son los mismos en distintas publicaciones que estamos verificando.

Amazon confirma que es una estafa

Ante las señales de alerta, contactamos por correo electrónico al centro de prensa de Amazon y nos respondieron que se trata de “una estafa por suplantación de identidad”, en la que los estafadores se hacen pasar por la plataforma de comercio electrónico para “poner en riesgo a los consumidores”.

Al mismo tiempo, compartieron con nosotros la guía que tienen disponible en su web para identificar posibles estafas y un enlace para reportar directamente a Amazon este tipo de actividades fraudulentas en su nombre.

Conclusión

Es falso que Amazon esté ofreciendo laptops HP por 9.95 dólares a personas mayores de 40 o 50 años en Estados Unidos, como aseguran publicaciones compartidas en Facebook en enero de 2025, que aseguran que se trata de una iniciativa de Año Nuevo. En elDetector contactamos al centro de prensa del gigante del comercio electrónico y nos informaron que se trata de una “estafa por suplantación”, en la que los delincuentes se hacen pasar por Amazon para obtener datos sensibles de los usuarios. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

