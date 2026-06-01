Primarias California Lo que los votantes de California deben saber sobre cómo emitir su voto en las primarias de junio Un número récord de 23,155.447 californianos están registrados para votar, según la Secretaria de Estado de California

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Ya casi llega el día de las elecciones primarias en California. Y este año, al 18 de mayo, un número récord de 23,155.447 californianos están registrados para votar, según la Secretaría de Estado de California.

“Las cifras récord de inscripción de votantes en California demuestran que nuestra democracia está viva y fuerte, impulsada por millones de californianos entusiasmados por participar en la construcción del futuro y de los valores que fortalecen nuestro estado”, declaró la Secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, en un comunicado de prensa. “Nuestros votantes no solo se mantienen comprometidos, sino que también dan un paso al frente con determinación”.

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A menos de un día para las elecciones, esto es lo que deben saber los votantes de California que aún no han emitido su voto.

¿Qué elecciones figuran en la papeleta de las primarias de California?

Los californianos deberán votar para elegir al próximo gobernador del Estado Dorado, un resultado que determinará el rumbo del estado en temas que van desde la vivienda y la falta de vivienda hasta la delincuencia, el cambio climático y la economía.

El estado sigue un sistema de primarias de dos vueltas, lo que significa que todos los candidatos aparecen en la misma papeleta. Los dos candidatos que reciben la mayor cantidad de votos, independientemente de su partido, pasan a las elecciones generales de noviembre.

Otras contiendas que aparecerán en la boleta de las primarias de junio incluyen:

Vicegobernador

Secretario de Estado

Controlador

Tesorero

Ministro de Justicia

Comisionado de seguros

Superintendente de Instrucción Pública

Distritos 1 a 4 de la Junta de Igualación

80 escaños en la Asamblea

20 escaños en el Senado

52 representantes de los Estados Unidos

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Cómo comprobar si estás inscrito para votar en las primarias de junio.

Para comprobar si está registrado como votante, puede hacerlo en línea a través del sitio web de la Secretaría de Estado de California .

La página web le pedirá que introduzca información personal, como su nombre y fecha de nacimiento, así como su número de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

Si está registrado para votar, el sitio web lo dirigirá a una página con su estado de votante, donde se indicará su dirección, el condado en el que está registrado y su afiliación política. La página también incluye una función para buscar centros de votación y lugares para depositar las boletas electorales cercanos.

Cómo votar si no cumplió con el plazo de inscripción para votar

Si resulta que no estás inscrito en el registro electoral, puedes optar por el registro de votantes el mismo día de las elecciones, también conocido como registro de votantes condicional.

Según la Secretaría de Estado de California , los votantes que necesiten registrarse o volver a registrarse dentro de los 14 días previos a una elección pueden hacerlo en la oficina electoral de su condado, en su centro de votación o en un colegio electoral. Estas papeletas se procesarán y contarán una vez que la oficina electoral del condado haya completado el proceso de registro de votantes.

"Los votantes pueden completar el proceso de registro de votantes 'el mismo día' o 'condicional' hasta el día de las elecciones", dijeron los funcionarios estatales.

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En el sitio web de la Secretaría de Estado de California encontrará una lista completa de las oficinas electorales de los condados de California , junto con su dirección e información de contacto. Además, puede ingresar su dirección para encontrar un centro de votación cercano.

Cómo devolver la papeleta de voto para las primarias de junio

Una vez que haya rellenado su papeleta, puede devolverla por correo, depositarla en un buzón o entregarla en persona en un centro de votación habilitado.

Si vota por correo, su papeleta debe tener el matasellos del 2 de junio o antes, y ser recibida por la oficina electoral de su condado a más tardar el 10 de junio. Si planea enviar su papeleta por correo el día de las elecciones, las autoridades estatales recomiendan obtener un matasellos manual de un empleado postal en una oficina de correos de los Estados Unidos.

Puede entregar su boleta en persona en la oficina electoral de su condado o en cualquier centro de votación o buzón de entrega de boletas antes de las 8 p. m. del 2 de junio. Los buzones de entrega de boletas abrieron el 5 de mayo. Puede buscar un buzón de entrega en el sitio web de la Secretaría de Estado de California .

Cómo votar en persona en las primarias de junio

Para votar en persona el día de las elecciones, puede hacerlo en su centro de votación designado el 2 de junio entre las 7:00 y las 20:00.

Su centro de votación aparecerá en la Guía de Información para el Votante que le enviará por correo el funcionario electoral de su condado. También puede encontrar su centro de votación en el sitio web de la Secretaría de Estado de California o llamando al (800) 345-VOTE (8683).

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¿Es necesario presentar un documento de identidad para votar en persona?

Por lo general, los votantes de California no están obligados a mostrar una identificación en el centro de votación antes de votar.

"Sin embargo, si vota por primera vez después de haberse registrado para votar por correo y no proporcionó su número de licencia de conducir, su número de identificación de California o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social en su formulario de registro, es posible que se le pida que muestre una forma de identificación cuando acuda a las urnas", según informaron funcionarios estatales.

Si este es el caso, deberá llevar consigo una identificación al centro de votación. Entre los documentos de identificación aceptables se incluyen "una copia de una factura reciente de servicios públicos, el folleto de muestra de la boleta electoral que recibió de la oficina electoral de su condado u otro documento que le haya enviado una agencia gubernamental", dijeron funcionarios estatales, y agregaron que también puede usar un pasaporte, una licencia de conducir, una identificación estatal o una tarjeta de identificación estudiantil.

¿Es legal tomarse una "selfie con la papeleta electoral"?

Según la Secretaría de Estado de California , "un votante puede tomar una fotografía de su papeleta (una 'selfie con la papeleta') y compartirla en las redes sociales".

La ley de California permite tomarse selfies con la papeleta de votación, pero los funcionarios electorales pueden intervenir si la foto causa algún disturbio en un centro de votación.

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Derechos que los votantes deben conocer el día de las elecciones

Los derechos de los votantes de California están protegidos por la Declaración de Derechos del Votante del estado.

Entre los derechos protegidos se incluye el de poder votar en un centro de votación, incluso si su nombre no figura en la lista de votantes registrados de dicho centro. Los funcionarios electorales le proporcionarán una papeleta provisional y su voto será contabilizado si determinan que usted tiene derecho a votar.

Si estás haciendo fila en un centro de votación cuando cierra a las 8 de la noche, aún puedes votar.

"Es importante que los votantes comprendan este derecho y no abandonen su lugar en la fila solo porque sean las 8:00 p. m. (hora del Pacífico) del día de las elecciones", dijeron funcionarios estatales. "Además, los votantes tienen derecho a emitir su voto en secreto sin que nadie los moleste ni les diga cómo votar".

Si tiene preguntas en los centros de votación, tiene derecho a preguntar a los funcionarios electorales sobre los procedimientos electorales.

"Los votantes también tienen derecho a recibir ayuda para emitir su voto si la necesitan", dijeron los funcionarios.

También tiene derecho a solicitar material electoral en un idioma distinto al inglés si hay suficientes personas que hablen ese idioma en su distrito electoral.

¿Puedes pedir permiso en el trabajo para votar?

Los trabajadores de California tienen derecho a ausentarse del trabajo hasta dos horas sin perder su salario para votar si no disponen de tiempo suficiente fuera del horario laboral para hacerlo.

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Sin embargo, la ley exige que los trabajadores notifiquen a sus empleadores con dos días hábiles de anticipación a las elecciones si necesitan ausentarse.

¿Qué ocurre si cometes un error en tu papeleta de votación?

Si comete un error en su papeleta de votación, pero aún no la ha emitido, puede:

Obtén una nueva papeleta en un centro de votación.

Canjea tu papeleta de voto por correo por una nueva en una oficina electoral o en un colegio electoral.

Vote utilizando una papeleta provisional.

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¿Qué ocurre si la firma no coincide?

Con cada papeleta, los funcionarios electorales verifican que la firma en la tarjeta de registro del votante coincida con la firma en la papeleta.

Si los funcionarios electorales detectan que falta una firma o que no coincide, se le notificará y se le dará un plazo para corregirla.

Cómo hacer seguimiento a su boleta de las primarias de junio

Puedes consultar el estado de tu papeleta utilizando la herramienta estatal "Dónde está mi papeleta". Según la Secretaría de Estado de California , al 29 de mayo, más de 5,4 millones de votantes californianos se habían registrado para consultar el estado de su papeleta.

Esta herramienta te permite hacer un seguimiento de cuándo se envía, se recibe y se cuenta tu papeleta de votación. También te permite suscribirte para recibir notificaciones automáticas por correo electrónico, SMS (mensaje de texto) o llamada telefónica sobre el estado de tu papeleta.

USA TODAY Network vía Reuters Connect

Este artículo fue traducido al español por N+Univision.