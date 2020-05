Demócratas en Florida intentan mantener la Ley de Cuidado de Salud Asequible a pesar de los republicanos

El colectivo demócrata estuvo alineado y criticó firmemente los hechos por tratarse de una población que no tiene los medios para sobrevivir la pandemia del coronavirus.

Datos de latinos afectados por el covid-19

Los CDC también advierten que estos datos pueden estar incompletos. Por lo que no incluye todas las muertes que ocurrieron durante un período de tiempo determinado, dado un retraso de una a dos semanas.

"Una imagen nacional completa del impacto racial fue nublada por informes desiguales en todos los estados y condados", según el New York Times. “En muchos lugares, los datos raciales para un gran porcentaje de pacientes no estaban disponibles, lo que podría sesgar los resultados. Otros estados no proporcionaron datos raciales".