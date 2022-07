El gobierno quiere que Walmart devuelva $1,300 millones a víctimas de fraude que enviaron dinero por sus tiendas

Hasta mayo de 2017, la cadena comenzó a capacitar a su personal, pero lo hizo en “un número limitado de ubicaciones”. En noviembre de 2014 estableció una política antifraude, aunque posteriormente no se aplicó a cabalidad. También permitió retiros en efectivo de grandes cantidades y no ofreció materiales para que sus clientes no fueran estafados, de acuerdo con la querella.