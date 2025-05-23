Video Alerta por saqueos de buzones de correo en varios estados: así operan los delincuentes

Un escandaloso caso de fraude y robo dentro del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ha puesto el foco en Carolina del Norte . Dontavis Romario Truesdale, un exempleado de la oficina postal de Ballantyne, en Charlotte, fue condenado por robar casi 2 millones de dólares en cheques de negocios.

Truesdale, de 28 años, se aprovechó de su puesto como empleado de procesamiento en el USPS para sustraer cientos de cheques de negocios . Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, utilizó su acceso privilegiado a los buzones de correos para robar 1,9 millones de dólares.

Lo que parecía un simple trabajo rutinario en la oficina postal se convirtió en una operación meticulosamente planeada, que puso en evidencia las fallas en un sistema supuestamente seguro.

Dontavis Romario Truesdale

orquestó el fraude desde adentro

Como procesador de correspondencia en la oficina de Ballantyne, Truesdale, tenía el poder de manipular y revisar la correspondencia, lo que le permitió identificar cheques comerciales de alto valor y sustraerlos sin levantar sospechas inmediatas.

Según los fiscales, el exempleado de la USPS sustrajo más de 200 cheques.

Una vez en posesión de los cheques, Truesdale los vendió a sus cómplices, quienes a través de métodos fraudulentos los depositaron o incluso los falsificaron con el objetivo de mover los fondos antes de que los bancos pudieran identificar las transacciones como fraudulentas.

Este esquema permitió que se retiraran grandes sumas de dinero, y aunque algunos cheques fueron finalmente detectados, la magnitud del robo fue considerable.

La sentencia que se le impuso a

Dontavis Romario Truesdale,

que robó más de un millón de dólares

Inicialmente, Truesdale enfrentaba cinco cargos por robo de correo y uno por conspiración para cometer fraude bancario. La acusación de conspiración conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, mientras que cada uno de los cinco cargos por robo de correo tiene una pena máxima de cinco años. Sin embargo, Truesdale se declaró culpable solo del cargo de conspiración para cometer fraude en una institución financiera

El 20 de mayo de 2025, Truesdale fue sentenciado a dos años y tres meses. Posteriormente, deberá cumplir dos años de supervisión una vez que sea liberado.

Aunque fue liberado bajo fianza tras su audiencia, se le ordenó reportarse al Buró Federal de Prisiones una vez que se asignara el centro penitenciario correspondiente.

