Noticias Donald Trump nomina a Colin McDonald como el primer fiscal general adjunto para combatir el fraude en EEUU Donald Trump nominó a Colin McDonald como fiscal general adjunto para encabezar la lucha contra el fraude en Estados Unidos, ¿qué implica este cargo?

Video Última hora: Trump moviliza una "armada gigante" hacia Irán; más grande que la que mandó a Venezuela

El presidente Donald Trump nominó a Colin McDonald para servir como el primer fiscal general adjunto de la División Nacional contra el Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en un movimiento que refuerza la agenda de su administración para intensificar la lucha contra el fraude federal.

“Me complace nominar a Colin McDonald como el primer fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude a nivel nacional, una nueva división del Departamento de Justicia que creé para atrapar y detener a los estafadores que han estado robando al pueblo estadounidense. Juntos, acabaremos con el fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales”, escribió Donald Trump en la red social Truth.

PUBLICIDAD

La división y el cargo son completamente nuevos dentro del Departamento de Justicia y requerirán confirmación del Senado antes de que McDonald asuma formalmente sus funciones.

Autoridades del Departamento de Justicia han descrito a McDonald como un funcionario con amplia experiencia en litigios complejos y coordinación interagencial, cualidades que, según la administración, serán clave para enfrentar redes y esquemas de fraude que cruzan múltiples jurisdicciones.

Hasta el momento, Colin McDonald no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué Donald Trump creó la División Nacional contra el Fraude?

El presidente de Estados Unidos creó la División Nacional contra el Fraude con el objetivo de centralizar y reforzar la persecución de esquemas de fraude a gran escala contra programas federales, que según su administración, se desarrollaron durante años sin una coordinación efectiva entre agencias y fiscalías.

La Casa Blanca ha señalado que investigaciones recientes detectaron redes de fraude multimillonarias en varios estados, como Minnesota y California, lo que evidenció la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a este tipo de delitos.