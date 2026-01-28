Noticias

Donald Trump nomina a Colin McDonald como el primer fiscal general adjunto para combatir el fraude en EEUU

Donald Trump nominó a Colin McDonald como fiscal general adjunto para encabezar la lucha contra el fraude en Estados Unidos, ¿qué implica este cargo?

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Última hora: Trump moviliza una "armada gigante" hacia Irán; más grande que la que mandó a Venezuela

El presidente Donald Trump nominó a Colin McDonald para servir como el primer fiscal general adjunto de la División Nacional contra el Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en un movimiento que refuerza la agenda de su administración para intensificar la lucha contra el fraude federal.

“Me complace nominar a Colin McDonald como el primer fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude a nivel nacional, una nueva división del Departamento de Justicia que creé para atrapar y detener a los estafadores que han estado robando al pueblo estadounidense. Juntos, acabaremos con el fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales”, escribió Donald Trump en la red social Truth.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Ilhan Omar dice que destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable y vuelve a pedir abolir el ICE
2 mins

Ilhan Omar dice que destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable y vuelve a pedir abolir el ICE

Estados Unidos
Estadounidenses en París se suman a protestas por tiroteos de ICE en Minneapolis
1 mins

Estadounidenses en París se suman a protestas por tiroteos de ICE en Minneapolis

Estados Unidos
Detienen a nicaragüense en Minnesota, lo trasladan a Texas, y después reportan su muerte como supuesto suicidio
4 mins

Detienen a nicaragüense en Minnesota, lo trasladan a Texas, y después reportan su muerte como supuesto suicidio

Estados Unidos
Fotos de Trump con Putin y Xi Jinping ya cuelgan en ala de la Casa Blanca recién remodelada
1 mins

Fotos de Trump con Putin y Xi Jinping ya cuelgan en ala de la Casa Blanca recién remodelada

Estados Unidos
Suspenden al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, Minnesota
2 mins

Suspenden al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, Minnesota

Estados Unidos
Miss Shirley Raines: Muere activista de TikTok conocida por dar comida a personas en Skid Row
2 mins

Miss Shirley Raines: Muere activista de TikTok conocida por dar comida a personas en Skid Row

Estados Unidos
Gianna 2026 azotará Estados Unidos: ¿Cómo protegerte de los peligrosos efectos del ciclón bomba?
3 mins

Gianna 2026 azotará Estados Unidos: ¿Cómo protegerte de los peligrosos efectos del ciclón bomba?

Estados Unidos
Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales
2 mins

Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales

Estados Unidos
¿Cuántos muertos van por tormenta invernal Fern 2026 en Estados Unidos? Saldo de fallecidos
1 mins

¿Cuántos muertos van por tormenta invernal Fern 2026 en Estados Unidos? Saldo de fallecidos

Estados Unidos
¿Cuáles son los efectos del ciclón bomba en la tormenta invernal?
2 mins

¿Cuáles son los efectos del ciclón bomba en la tormenta invernal?

Estados Unidos

La división y el cargo son completamente nuevos dentro del Departamento de Justicia y requerirán confirmación del Senado antes de que McDonald asuma formalmente sus funciones.

Autoridades del Departamento de Justicia han descrito a McDonald como un funcionario con amplia experiencia en litigios complejos y coordinación interagencial, cualidades que, según la administración, serán clave para enfrentar redes y esquemas de fraude que cruzan múltiples jurisdicciones.

Hasta el momento, Colin McDonald no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué Donald Trump creó la División Nacional contra el Fraude?

El presidente de Estados Unidos creó la División Nacional contra el Fraude con el objetivo de centralizar y reforzar la persecución de esquemas de fraude a gran escala contra programas federales, que según su administración, se desarrollaron durante años sin una coordinación efectiva entre agencias y fiscalías.

La Casa Blanca ha señalado que investigaciones recientes detectaron redes de fraude multimillonarias en varios estados, como Minnesota y California, lo que evidenció la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a este tipo de delitos.

FTA
Mira también:

Relacionados:
NoticiasDonald TrumpEstafa y Fraude

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX