Cómo hay grupos en WhatsApp que se han vuelto “armas” para estafar a hispanos

Los estafadores están usando grupos públicos de WhatsApp en español en EEUU para defraudar a miembros de la comunidad hispana, según determinó una investigación llevada a cabo por el Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA), una organización que como indica en su sitio web, busca reunir perspectivas y actores de todo el hemisferio para dar forma a una democracia digital más participativa, inclusiva y resiliente para los latinos.

En el reporte "WhatsApp Armado: Cómo los estafadores se dirigen a los latinos de EEUU a través de grupos públicos”, se destaca que las plataformas digitales con funciones de mensajería directa, como WhatsApp (que es ampliamente utilizado entre los latinos), se han convertido en espacios de actividad maliciosa.

Los investigadores citan datos de un estudio reciente de la Alianza Global Antiestafa, que reveló que el 70% de los residentes en EEUU sufrieron una estafa el año pasado, con un promedio de 377 intentos al año. Se estima que en 2025 se robaron $64,800 millones a víctimas estadounidenses.

Se trata de un problema generalizado, que, sin embargo, no cuenta con la misma atención por parte de empresas tecnológicas e investigadores cuando se produce en idiomas distintos al inglés.

Por eso, para los responsables del informe es necesario comprender cómo los delincuentes atacan a los hispanos estadounidenses en WhatsApp e indica varios puntos para ayudar a ciudadanos, medios y empresas responsables de redes sociales a detectar potenciales estafas.

La primera entrega del reporte del DDI se centra en las estafas comerciales, algo que repunta los fines de año, aprovechando las ofertas tradicionales del Día de Acción de Gracias y las festividades navideñas, cuando el consumo suele aumentar por los regalos típicos de la temporada.

La estrategia de los estafadores en WhatssApp

El reporte identifica que las dos estrategias de estafa comerciales más frecuentes son los sorteos/encuestas falsas (cuyo objetivo principal es la recolección de datos) y las ventas fraudulentas en línea (cuyo objetivo es el robo de datos y financiero).

En ese sentido, los delincuentes emplean una táctica común de ingeniería social que es explotar las emociones humanas, como miedo, la esperanza, la confianza y la codicia, que arrojan patrones de reacción mayormente predecibles.

En el caso específico del fraude comercial, la palanca emocional más frecuente es el “deseo de ahorrar dinero, pagar menos o conseguir una gran oferta”.

Una táctica psicológica que se utiliza con frecuencia es generar una sensación de “escasez y urgencia” presentando el producto o la oferta prometida como de "stock limitado" u oferta de “último día” para presionar a los usuarios a actuar de inmediato.

Esta urgencia tiende a anular el escepticismo natural de las potenciales víctimas, quienes se ven sin tiempo suficiente para verificar la autenticidad de la oferta que le hacen.

Ca

racterí

sticas

de las estafas en WhatsApp

La investigación de DDIA examinó más de 18,400 mensajes sospechosos de facilitar estafas compartidas dentro de 3,300 grupos públicos de WhatsApp de habla hispana entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2025.

Algunas de las características comunes en los mensajes fraudulentos y que ayudan a identificarlos son:

A gran velocidad: los mensajes circulan con una velocidad peligrosa a través de la función de mensajes, son reenviados con frecuencia.

Demasiado bueno para ser cierto: los esquemas fraudulentos incluyen ofertas de teléfonos inteligentes de lujo falsos, ofertas de internet y descuentos demasiado buenos para ser verdad ( como un "50% de descuento en tu carrito de Walmart").

Suplantación de identidad: los delincuentes suelen apropiarse de la imagen y señales que identifican a marcas importantes como Shein, Temu, Apple y AT&T. Además, hacen circular testimonios potencialmente falsos para generar confianza en las víctimas.

Inmigración y criptomonedas, terreno de fraudes

La investigación del Instituto de Democracia Digital de las Américas contempla dos nuevas entregas.

La segunda detallará cómo los delincuentes digitales están apuntando a los inmigrantes, explotando la necesidad que muchos de ellos tienen de recursos legales, trabajo, servicios y apoyo, para obtener información personal o ganancias financieras a través de WhatsApp.