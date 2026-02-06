Justicia El 'monstruo' de Colorado: dueño de funeraria que abusó de casi 200 cadáveres recibe una condena de 40 años de prisión El propietario de una funeraria de Colorado que almacenó 189 cadáveres en descomposición y entregó cenizas falsas a las familias ha sido condenado a 40 años de prisión por abuso de cadáveres. Los familiares de los fallecidos calificaron al acusado Jon Hallford de "monstruo" durante la vista celebrada el viernes para dictar sentencia.

El propietario de una funeraria de Colorado que almacenó 189 cadáveres en descomposición en un edificio durante cuatro años y entregó cenizas falsas a las familias en duelo fue condenado el viernes a 40 años de prisión estatal.

Durante la audiencia de sentencia, los familiares le dijeron al juez Eric Bentley que habían tenido pesadillas recurrentes sobre carne en descomposición y gusanos desde que se enteraron de lo que les había sucedido a sus seres queridos.

Calificaron al acusado Jon Hallford de "monstruo" e instaron al juez a que le impusiera la pena máxima de 50 años.

Bentley le dijo a Hallford que había causado un daño "indescriptible e incomprensible".

"Creo personalmente que todos nosotros, todos los seres humanos, somos básicamente buenos en el fondo, pero vivimos en un mundo que pone a prueba esa creencia cada día, y sus crímenes, señor Hallford, ponen a prueba esa creencia", dijo Bentley.

Hallford se disculpó antes de la sentencia y dijo que lamentaría sus actos durante el resto de su vida.

"Tuve muchas oportunidades de poner fin a todo y alejarme, pero no lo hice", dijo. "Mis errores resonarán durante una generación. Todo lo que hice estuvo mal".

"Motivado por la codicia"

El abogado de Hallford solicitó sin éxito una sentencia de 30 años, argumentando que no se trataba de un delito violento y que no tenía antecedentes penales.

Su exesposa, Carie Hallford, copropietaria de la funeraria Return to Nature, será sentenciada el 24 de abril. Se enfrenta a una pena de entre 25 y 35 años de prisión.

Ambos se declararon culpables en diciembre de casi 200 cargos de abuso de cadáveres en virtud de un acuerdo con la fiscalía.

Según los documentos judiciales, durante los años en que almacenaron los cadáveres, los Hallford gastaron generosamente. Eso incluyó la compra de vehículos GMC Yukon y un Infiniti por un valor total de más de 120,000 dólares, junto con 31,000 dólares en criptomonedas, artículos caros de tiendas como Gucci y Tiffany & Co. y tratamientos de remodelación corporal con láser.

"Claramente, se trata de un delito motivado por la codicia", afirmó la fiscal Shelby Crow. Los Hallford cobraban más de 1,200 dólares por cliente, y el dinero que la pareja gastó en artículos de lujo habría cubierto el costo de incinerar todos los cadáveres muchas veces, señaló Crow.

Los Hallford también se declararon culpables de cargos federales por fraude después de que los fiscales afirmaran que estafaron al gobierno casi 900,000 dólares en ayudas a pequeñas empresas durante la pandemia. Jon Hallford fue condenado a 20 años de prisión por ese caso, y la sentencia de Carie Hallford está pendiente.

El acuerdo de culpabilidad en el caso de abuso de cadáveres establece que la pena de prisión estatal se cumplirá simultáneamente con la pena federal.

Familias desconsoladas

Una de las familiares que habló en la audiencia fue Kelly Mackeen, cuyos restos mortales de su madre fueron manipulados por Return to Nature.

"Soy una hija cuya madre fue tratada como basura y abandonada en un lugar para que se pudriera junto a cientos de personas más", dijo Mackeen. "Estoy desconsolada y le pido a Dios cada día que me conceda su gracia".

Mientras ella y otros hablaban de su dolor, Jon Hallford se sentó a una mesa a su derecha, vestido con el uniforme naranja de la cárcel y mirando al frente. Los bancos de madera de la sala del tribunal estaban llenos de familiares de los fallecidos y también de periodistas.

Los Hallford almacenaron los cuerpos en un edificio de la pequeña localidad de Penrose, al sur de Colorado Springs, desde 2019 hasta 2023, cuando los investigadores respondieron a las denuncias de mal olor procedente del edificio.

Los investigadores dijeron que se encontraron cadáveres por todo el edificio, algunos apilados unos encima de otros, con enjambres de insectos y líquido de descomposición cubriendo los pisos. Los restos, entre los que había adultos, bebés y fetos, estaban almacenados a temperatura ambiente.

Los cadáveres fueron identificados a lo largo de meses mediante huellas dactilares, ADN y otros métodos.

Los investigadores creen que los Hallford entregaron a las familias hormigón seco que se asemejaba a cenizas.

Cuando las familias se enteraron de que lo que habían recibido y luego esparcido o guardado en casa no eran en realidad los restos de sus seres queridos, muchas dijeron que eso había arruinado su proceso de duelo, mientras que otras tuvieron pesadillas y lucharon contra la culpa.

Normativa poco estricta

Uno de los cuerpos recuperados era el de un exsargento primero del Ejército que se creía que había sido enterrado en un cementerio de veteranos, dijo el agente del FBI Andrew Cohen.

Cuando los investigadores exhumaron el ataúd de madera en el cementerio, encontraron dentro los restos de una persona de otro género, dijo. El veterano, cuya identidad no se reveló en el juicio, recibió posteriormente un funeral con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Pikes Peak.

Las revelaciones sobre el abuso de cadáveres impulsaron cambios en las laxas regulaciones de las funerarias de Colorado.

La AP informó anteriormente que los Hallford no pagaban sus impuestos, fueron desalojados de una de sus propiedades y fueron demandados por facturas impagadas, según registros públicos y entrevistas con personas que trabajaban con ellos.

En una decisión poco común el año pasado, el juez Bentley rechazó los acuerdos previos entre los Hallford y los fiscales que pedían hasta 20 años de prisión. Los familiares de los fallecidos dijeron que los acuerdos eran demasiado indulgentes.

