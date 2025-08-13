Cambiar Ciudad
Estafa y Fraude

La red de estafadores telefónicos de República Dominicana que engañaron a más de 400 abuelos en EEUU

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts informó sobre un sofisticado esquema de fraude telefónico mediante el cual se engañó a adultos mayores con falsas emergencias familiares.

Univision
Video Hackearon su WhatsApp, se hicieron pasar por ella y estafaron a su ahijada: ¿cómo protegerte?

Trece presuntos estafadores han sido señalados como parte de un esquema internacional que, desde República Dominicana, tuvo como blanco principal a abuelos y j ubilados en Estados Unidos, según reveló la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.

El fraude ascendió a más de cinco millones de dólares robados a más de 400 abuelos en cinco estados de Estados Unidos, incluido Massachusetts, desde u n centro de llamadas operado desde República Dominicana.

Esta organización delictiva engañaba a las víctimas haciéndoles creer que sus nietos o familiares estaban en problemas y necesitaban dinero urgentemente. La investigación identificó que la edad promedio de las víctimas era de 84 años, y al menos 50 de ellas residían en Massachusetts.

Funcionamiento del esquema de fraude

El acusado principal, Oscar Manuel Castaños, supervisaba varios centros de llamadas donde se realizaban llamadas en inglés para ejecutar las conocidas "estafas al abuelo".

El modus operandi consistía en llamar a personas mayores fingiendo ser familiares en apuros legales o médicos.

El primer interlocutor iniciaba la conversación con la víctima haciéndose pasar por nieto involucrado en un accidente. Posteriormente, otro empleado se presentaba como abogado de ese supuesto nieto y solicitaba dinero para cubrir costos judiciales o médicos.

En ocasiones, el engaño se extendía con excusas adicionales, como complicaciones relacionadas con un bebé perdido en un choque, para persuadir a las víctimas a entregar más dinero.

Los jugadores clave en esta operación eran empleados en República Dominicana, que hablaban inglés para engañar a las víctimas estadounidenses.

Castaños García estaba a cargo de la organización completa del centro de llamadas, mientras que varios gerentes supervisaban a los empleados y coordinaban las actividades.

La logística y el lavado de dinero de los estafadores de República Dominicana

Los estafadores instruían a las víctimas para que entregaran el dinero en efectivo a ‘mensajeros’ o ‘recolectores’ ubicados en Estados Unidos.

Estos mensajeros solicitaban a conductores de plataformas de transporte por aplicación que recogieran los paquetes de dinero en las casas de los ancianos y los entregaran en puntos previamente acordados.

En algunos casos, las víctimas enviaban dinero por correo o empresas de mensajería siguiendo instrucciones, señaló la Fiscalía.

En muchos casos, los integrantes de la red volvían a contactar a las víctimas para pedirles más dinero, llegando a hacerlo dos o tres veces adicionales. En algunas ocasiones, ciertos cómplices incluso llevaban personalmente a los ancianos al banco para que retiraran más efectivo.

El dinero recolectado se depositaba en cuentas bancarias o se entregaba a colaboradores en Nueva York, y luego se transfería a República Dominicana mediante operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses están investigando y procesando este caso, que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión y multas significativas para los acusados.

Piden a quien sospeche haber sido víctima de este u otros fraudes similares que contacten al FBI para solicitar asistencia.

