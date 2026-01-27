Noticias

¿Tu vuelo fue cancelado por tormenta invernal? Así revisas viajes afectados hoy martes 27 de enero de 2026

Hasta el momento hay alerta en más de 20 estados, y las autoridades han declarado estado de emergencia en Washington

Por:N+ Univision
Video Van 12 mil vuelos cancelados por tormenta invernal en EEUU

Las temperaturas han sido muy bajas en Estados Unidos debido a la tormenta invernal, por lo que sigue ocasionando problemas en las carreteras, retrasos en los vuelos o hasta cancelaciones de los viajes.

Por eso aquí en N+ Univision te contamos dónde puedes checar el estatus de tu viaje y el número de vuelos cancelados y retrasados.

Hasta el momento hay alerta en más de 20 estados, y las autoridades han declarado estado de emergencia en Washington.

Aerolíneas más afectadas hoy 27 de enero

La aerolínea más afectada hoy martes 27 de enero es American Airlines con más de 700 vuelos cancelados y 87 con retraso.

La segunda aerolínea es Republic, siendo una de las más grandes de Estados Unidos, con sede en Indianápolis, tiene 178 vuelos cancelados y 39 con retraso.

La tercera aerolínea con más cancelaciones y retrasos es PSA Airlines (AAL), teniendo 99 vuelos cancelados y 57 con retraso.

¿Qué causó la tormenta invernal en EEUU?

La tormenta invernal que se ha presentado estos días en Estados Unidos ha ocasionado frío extremo y caída de nieve.

Este fenomeno se debe a una deformación del vórtice polar, el cual es una enorme masa de aire helado que normalmente gira sobre e l Polo Norte.

Por el momento se desplazó hacia el sur, lo que permitió que aire ártico extremo llegará a diferentes partes de Estados Unidos.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, 30 personas han fallecido a causa de la tormenta invernal, de las cuales dos personas fueron atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales de trineo en Arkansas y Texas.

Vuelos retrasados y cancelados hoy martes 27 de enero

De acuerdo con el sitio FlightAware el número de vuelos que han tenido retrasos han sido 14,795 hasta el momento.

En el caso de vuelos cancelados han sido 2,114.

En el tema de los retrasos dentro, hacia o desde los Estados Unidos, son 2,467.

También las cancelaciones dentro, hacia o desde los Estados Unidos son 2,114.

Consulta el estatus de tu vuelo

Debido a las bajas temperaturas es muy probable que el horario de los vuelos hayan cambiado, por lo cual es muy importante estar al tanto del estatus de los vuelos.

Una de las maneras en las que puedes checar el estatus de tu vuelo es a través de las redes oficiales de tu aerolínea, en donde es probable que hayan avisado de cancelaciones o retrasos.

La otra opción viable es un rastreador de vuelo, para que puedas checar a detalle lo que ocurre. Algunos que te pueden servir son : Flightradar24 y FlightAware.


