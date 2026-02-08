Víctimas de Epstein aprovechan el Super Bowl para enviar mensaje de justicia y libertad de archivos

Los sobrevivientes de Jeffrey Epstein , lanzaron un video este domingo 8 de febrero de 2026 durante el Super Bowl LX , aprovechando uno de los eventos televisivos más vistos del mundo para amplificar su mensaje.

Las víctimas pretenden mantener la atención pública sobre el caso, así como para reforzar su llamado a la justicia y la rendición de cuentas para los cómplices del multimillonario estadounidense acusado de uno de los mayores casos de explotación sexual en la historia el país.