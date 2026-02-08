Víctimas de Epstein aprovechan el Super Bowl para enviar mensaje de justicia y libertad de archivos
Las víctimas pretender mantener la atención pública sobre el caso, así como para reforzar su llamado a la justicia y la rendición de cuentas para los cómplices del multimillonario estadounidense acusado de uno de los mayores casos de explotación sexual
Los sobrevivientes de Jeffrey Epstein, lanzaron un video este domingo 8 de febrero de 2026 durante el Super Bowl LX, aprovechando uno de los eventos televisivos más vistos del mundo para amplificar su mensaje.
Las víctimas pretenden mantener la atención pública sobre el caso, así como para reforzar su llamado a la justicia y la rendición de cuentas para los cómplices del multimillonario estadounidense acusado de uno de los mayores casos de explotación sexual en la historia el país.
Información en desarrollo…
JICM
