Veteranos daneses protestan frente a la embajada de EEUU por planes de Trump sobre Groenlandia

Cientos de veteranos del ejército danés -muchos de ellos con experiencia de combate junto a tropas estadounidenses- y miles de simpatizantes realizaron una protesta silenciosa el sábado 31 de enero de 2026 frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague.

La manifestación se llevó a cabo en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, así como a sus declaraciones en las que ha minimizado las contribuciones militares de Dinamarca.

Marcha silenciosa en embajada de Estados Unidos

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), los veteranos se congregaron inicialmente en la histórica fortaleza de Kastellet, en Copenhague, un recinto que combina parque público con instalaciones aún utilizadas por el ejército danés. Desde allí marcharon hasta la embajada estadounidense portando banderas de Dinamarca.

Los organizadores de la protesta, Veteranos Daneses y Apoyo a los Veteranos, señalaron en un comunicado que Dinamarca ha sido un aliado constante de Estados Unidos en escenarios de conflicto internacional.

“ Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos y hemos estado presentes en las zonas de crisis del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido. Nos sentimos decepcionados y ridiculizados por la Administración Trump, que está ignorando deliberadamente el combate de Dinamarca junto a Estados Unidos”, afirmaron.

El mensaje añadió: “ No hay palabras para describir cuánto nos duele que las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad estén siendo olvidados en la Casa Blanca”.

Indignación por Groenlandia y la retórica de la Casa Blanca

Los veteranos expresaron su enojo por la retórica de la Casa Blanca, la cual, según ellos, ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca y aliado de la OTAN. También rechazaron las afirmaciones de Trump de que Dinamarca es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

Carsten Rasmussen, veterano danés de 65 años y presidente de la Asociación de Veteranos Daneses, señaló que muchos excombatientes se sienten traicionados.

“ Ellos sienten que han sido traicionados. Y, por supuesto, están enfadados por esto. Se desplegaron. Lucharon con los estadounidenses. Lucharon con los británicos. Lucharon juntos. Sangraron juntos”, afirmó Rasmussen. “Y como has escuchado aquí frente a la embajada estadounidense hoy, 52 de ellos nunca regresaron”.

Declaraciones de Trump avivan la polémica

La protesta ocurre tras declaraciones recientes del presidente Trump, quien aseguró en una entrevista con Fox Business Network, realizada en Davos, Suiza, que las tropas no estadounidenses no han sido necesarias para los intereses de su país.

“Nunca los hemos necesitado, nunca realmente les hemos pedido nada”, declaró el mandatario estadounidense.

