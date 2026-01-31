Noticias

Veteranos daneses protestan frente a la embajada de EEUU por planes de Trump sobre Groenlandia

La manifestación se llevó a cabo en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, así como a sus declaraciones en las que ha minimizado las contribuciones militares de Dinamarca

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Disputa por Groenlandia: Emiten recomendaciones para cuidar salud mental por incertidumbre en la isla

Cientos de veteranos del ejército danés -muchos de ellos con experiencia de combate junto a tropas estadounidenses- y miles de simpatizantes realizaron una protesta silenciosa el sábado 31 de enero de 2026 frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague.

La manifestación se llevó a cabo en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, así como a sus declaraciones en las que ha minimizado las contribuciones militares de Dinamarca.

PUBLICIDAD

Marcha silenciosa en embajada de Estados Unidos

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), los veteranos se congregaron inicialmente en la histórica fortaleza de Kastellet, en Copenhague, un recinto que combina parque público con instalaciones aún utilizadas por el ejército danés. Desde allí marcharon hasta la embajada estadounidense portando banderas de Dinamarca.

Más sobre Noticias

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana
1 mins

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana

Estados Unidos
Nuevo Cierre de Gobierno en Estados Unidos 2026: ¿Qué es el shutdown y Cuándo Termina?
2 mins

Nuevo Cierre de Gobierno en Estados Unidos 2026: ¿Qué es el shutdown y Cuándo Termina?

Estados Unidos
Nuevo shutdown ¿Por qué hay cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo afecta a los mexicanos?
2 mins

Nuevo shutdown ¿Por qué hay cierre de gobierno en Estados Unidos y cómo afecta a los mexicanos?

Estados Unidos
Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota
2 mins

Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota

Estados Unidos
Revelan correos electrónicos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein sobre una “fiesta salvaje” en su isla: ¿qué dicen los mensajes?
3 mins

Revelan correos electrónicos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein sobre una “fiesta salvaje” en su isla: ¿qué dicen los mensajes?

Estados Unidos
Alerta de tormenta invernal hoy: Estados donde habrá nevadas y posibles cortes de luz
3 mins

Alerta de tormenta invernal hoy: Estados donde habrá nevadas y posibles cortes de luz

Estados Unidos
Retiran de tiendas lote de galletas Gerber por contener plástico y trozos de papel dañinos para la salud
2 mins

Retiran de tiendas lote de galletas Gerber por contener plástico y trozos de papel dañinos para la salud

Estados Unidos
EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump
2 mins

EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump

Estados Unidos
EEUU confirma liberación de todos los presos políticos estadounidenses en Venezuela
2 mins

EEUU confirma liberación de todos los presos políticos estadounidenses en Venezuela

Estados Unidos
Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para financiar al gobierno federal hasta septiembre de 2026
1 mins

Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para financiar al gobierno federal hasta septiembre de 2026

Estados Unidos

Los organizadores de la protesta, Veteranos Daneses y Apoyo a los Veteranos, señalaron en un comunicado que Dinamarca ha sido un aliado constante de Estados Unidos en escenarios de conflicto internacional.

Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos y hemos estado presentes en las zonas de crisis del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido. Nos sentimos decepcionados y ridiculizados por la Administración Trump, que está ignorando deliberadamente el combate de Dinamarca junto a Estados Unidos”, afirmaron.

El mensaje añadió: “ No hay palabras para describir cuánto nos duele que las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad estén siendo olvidados en la Casa Blanca”.

Indignación por Groenlandia y la retórica de la Casa Blanca

Los veteranos expresaron su enojo por la retórica de la Casa Blanca, la cual, según ellos, ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca y aliado de la OTAN. También rechazaron las afirmaciones de Trump de que Dinamarca es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

PUBLICIDAD

Carsten Rasmussen, veterano danés de 65 años y presidente de la Asociación de Veteranos Daneses, señaló que muchos excombatientes se sienten traicionados.

Ellos sienten que han sido traicionados. Y, por supuesto, están enfadados por esto. Se desplegaron. Lucharon con los estadounidenses. Lucharon con los británicos. Lucharon juntos. Sangraron juntos”, afirmó Rasmussen. “Y como has escuchado aquí frente a la embajada estadounidense hoy, 52 de ellos nunca regresaron”.

Declaraciones de Trump avivan la polémica

La protesta ocurre tras declaraciones recientes del presidente Trump, quien aseguró en una entrevista con Fox Business Network, realizada en Davos, Suiza, que las tropas no estadounidenses no han sido necesarias para los intereses de su país.

“Nunca los hemos necesitado, nunca realmente les hemos pedido nada”, declaró el mandatario estadounidense.

JICM

Video Incertidumbre, preocupación y enojo: Así son las emociones en Groenlandia por amenazas de Donald Trump
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosGroenlandiaProtestasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX