Noticias Juez reincorpora a más de mil empleados de 'Voice of America' y considera ilegal el cierre gradual del medio Cientos de periodistas del medio llevaban un año en excedencia administrativa, es decir, licencia forzosa y sin goce de sueldo.

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Un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump que restablezca el pleno funcionamiento de la emisora gubernamental "Voice of America", lo que permitirá reincorporarse al trabajo a cientos de periodistas que llevaban un año en excedencia administrativa, es decir, licencia forzosa sin goce de sueldo.

La orden del juez federal de distrito Royce C. Lamberth se produjo una semana después de que dictaminara que Kari Lake, la persona elegida por el presidente Donald Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, no tenía autoridad para desmantelar " Voice of America", autorizada por el Congreso.

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A raíz de una orden ejecutiva de Trump hace un año, Lake había puesto a 1,047 de los 1,147 empleados en excedencia administrativa. La administración había alegado que se trataba de una agencia sobredimensionada y quería que las organizaciones de noticias gestionadas por el Gobierno reflejaran mejor su punto de vista.

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