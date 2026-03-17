Arkansas Juez anula ley en Arkansas que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en escuelas públicas La decisión judicial reaviva el debate sobre la separación Iglesia-Estado, mientras Texas y Luisiana enfrentan impugnaciones similares.

Video Avanza batalla legal por ley de los Diez Mandamientos en escuelas públicas de Texas

Un juez federal anuló el lunes una ley de Arkansas que exigía que los Diez Mandamientos se exhibieran de forma destacada en las aulas de las escuelas públicas.

Esta ley es una de las impulsadas por los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, para incorporar la religión en las escuelas públicas. Arkansas, Luisiana y Texas han promulgado leyes similares que exigen la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas. Por ello, cada una de estas leyes ha enfrentado impugnaciones legales que muchos prevén que serán resueltas por la Corte Suprema de Estados Unidos.

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Un fallo de un tribunal federal bloquea el mandato en Arkansas; los republicanos prometen apelar

El año pasado, siete familias de Arkansas, de diversas creencias religiosas y no religiosas, presentaron una demanda impugnando la nueva ley estatal que exige que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria exhiban los Diez Mandamientos en todas las aulas y bibliotecas. La demanda nombró como demandados a seis distritos escolares de Arkansas.

Aunque no está claro cuántos distritos escolares o universidades públicas han colocado carteles, los medios locales han citado varios ejemplos en los últimos cinco meses. Entre ellos, los Diez Mandamientos fueron colocados en el campus de la Universidad de Arkansas en Fayetteville, según informó el Arkansas Advocate en octubre.

Los críticos argumentan que el mandato es inconstitucional y viola la separación de la iglesia y el estado. Los defensores de la legislación dicen que los Diez Mandamientos tienen importancia histórica y son parte de los fundamentos de Estados Unidos.

El lunes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Timothy L. Brooks, afirmó en su sentencia escrita que "nada podría justificar la inclusión de los Diez Mandamientos —con o sin contexto histórico— en una clase de cálculo, química, francés o carpintería, por nombrar solo algunas".

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Brooks, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, continuó escribiendo que "no hay necesidad de esforzarnos para imaginar una demostración constitucional exigida" por la ley de 2025; "No existe", escribió.

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Si bien la sentencia de Brooks bloquea el requisito, no está claro hasta qué punto se puede aplicar su decisión: si se limita a los distritos escolares específicos mencionados en la demanda o si se aplica a todo el estado. Megan Bailey, portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arkansas, uno de los grupos que representan a los padres que impugnan la ley, afirmó que el fallo «deja claro que la ley es inconstitucional».

“Por lo tanto, sería imprudente que cualquier distrito escolar de Arkansas siguiera adelante con la publicación de los Diez Mandamientos”, declaró Bailey a The Associated Press.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró que planea apelar el fallo y "defender los valores de nuestro estado".