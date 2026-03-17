Noticias Condenan a exdueña de funeraria en Colorado por ocultar casi 200 cadáveres y defraudar a familias Autoridades revelaron que las “cenizas” entregadas a familias eran en realidad cemento, como parte del engaño, en Colorado.

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Una expropietaria de una funeraria de Colorado que ayudó a su exmarido a esconder cas i 200 cadáveres en descomposición en un edificio fue sentenciada el lunes a 18 años de prisión por estafar a clientes y defraudar al gobierno federal por casi 900,000 dólares en ayudas para pequeñas empresas durante la pandemia.

Carie Hallford se enfrentaba a una pena máxima de 20 años de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Ella y su exmarido, Jon Hallford, estafaron 130,000 dólares a familias por servicios funerarios, incluidas cremaciones, entregándoles a menudo urnas llenas de cemento en su lugar. En dos casos, los investigadores descubrieron que se había enterrado el cuerpo equivocado.

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Hallford pidió clemencia, alegando que se había convertido en otra persona debido al abuso y la manipulación sufridos durante su matrimonio con Jon Hallford y al dirigir la funeraria R eturn to Nature en Colorado Springs. Se disculpó con la jueza federal Nina Y. Wang y con las víctimas por sus acciones.

“Siempre intentaba complacer a una persona a la que era imposible complacer”, dijo.

Las directrices federales de sentencia recomendaban una pena de prisión de hasta ocho años, ya que Carie Hallford no tenía antecedentes penales. Pero los abogados del gobierno pidieron a Wang que la sentenciara a 15 años, la pena máxima que podían solicitar según su acuerdo de culpabilidad, en parte por aprovecharse del dolor de las personas afligidas tras uno de los mayores hallazgos de cadáveres en descomposición en una funeraria en los Estados Unidos.

Wang declaró haber leído unos 4,000 mensajes de texto intercambiados entre los Hallford, en los que ella afirmaba que su exmarido la había insultado y humillado, y que ella había intentado calmarlo. Sin embargo, Wang afirmó que el trato recibido por Hallford no justificaba su engaño a los clientes afligidos de la funeraria.

Las familias luchan contra la culpa, la vergüenza y el trauma.

Quienes confiaron a sus seres queridos a los Hallford han lidiado con la culpa, la vergüenza, pesadillas y ataques de pánico desde que los cuerpos fueron descubiertos en un edificio utilizado como morgue en Penrose, Colorado, en 2023. En algunos lugares, estaban apilados tan alto que bloqueaban las puertas. Había insectos y gusanos. Se habían colocado cubos para recoger los fluidos que se derramaban.

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Carie Hallford, la figura pública de la empresa que se reunía con las familias y las consolaba, no pareció mostrar ninguna reacción mientras estaba sentada cerca de su abogado y, víctima tras víctima, instaban al juez a imponer la pena máxima.

Elizabeth Gannon describió haber experimentado un “trauma continuo” por su decisión de confiar a los Hallford los arreglos funerarios de sus padres en 2022 y 2023.

“Ella decidió quedarse con nuestro dinero y los restos de nuestros seres queridos, sabiendo perfectamente lo que Jon pretendía hacer con los cuerpos”, dijo Gannon.

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Erin Smelser y su hermana Caitlin Castillo afirmaron que los investigadores confirmaron hace apenas un mes, mediante pruebas de ADN, que el cuerpo de su madre, Cindy Smelser, se encontraba entre los hallados en el edificio. Tras aceptar que tal vez nunca sepan qué le sucedió a su madre, las hermanas decidieron cremar sus restos y ahora planean esparcir las cenizas.

“Nunca deberíamos tener que estar aquí ahora mismo tratando de averiguar cómo llorar su pérdida otra vez”, dijo Erin Smelser.

El gasto ostentoso es descrito como un "bombardeo de amor".

Los fiscales también solicitaron una sentencia más larga porque la expareja, que ofrecía "entierros ecológicos" sin embalsamar, gastó de forma extravagante un préstamo para pequeñas empresas obtenido durante la pandemia en vehículos, criptomonedas, artículos caros de tiendas como Gucci y Tiffany & Co. y tratamientos de modelado corporal con láser, en lugar de invertirlo en su negocio.

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El abogado de Hallford, Robert Charles Melihercik, afirmó que las acciones de Hallford estuvieron motivadas por "miedo y ansiedad severa". Añadió que el exmarido de Hallford utilizó "métodos clásicos de violencia doméstica" para controlarla, incluyendo amenazas de suicidio y de muerte.

Adam Steigerwald, abogado que representó a Jon Hallford en el tribunal estatal, declinó hacer comentarios sobre las acusaciones de abuso. Laura Suelau, abogada que lo representó en el tribunal federal, no respondió a la llamada para solicitar comentarios.

Hallford afirmó que gran parte del gasto excesivo del préstamo gubernamental fue resultado de un intento de Jon Hallford por disculparse con ella. Según consta en un documento judicial, ella instó a su esposo a comprar un crematorio con el dinero del préstamo, pero tenía demasiado miedo para insistir en el asunto.

Carie Hallford también se enfrenta a una pena de entre 25 y 35 años de prisión cuando sea sentenciada el próximo mes en un tribunal estatal por cargos relacionados.

Jon y Carie Hallford se declararon culpables en diciembre de casi 200 cargos de profanación de cadáveres ante un tribunal estatal. Los acuerdos de culpabilidad exigen que sus condenas estatales y federales se cumplan simultáneamente.

Jon Hallford fue sentenciado a 20 años en el caso federal y a 40 años en el caso estatal.