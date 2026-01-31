Videos de Noticias La semana en video: Nueva York y Nueva Jersey se prepararon para una intensa tormenta invernal y cómo es la vida en Groenlandia Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: se preparan para la tormenta invernal más intensa en años

Los preparativos en Nueva York y Nueva Jersey para enfrentar la tormenta invernal más intensa en años y una descripción de cómo es la vida en Groenlandia son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: así se prepararon para la tormenta invernal más intensa en años

Cerca de 200 millones de personas en todo Estados Unidos vivieron la alerta por la tormenta invernal, pero la atención se centró en Nueva York y Nueva Jersey, donde se esperaba el impacto invernal más fuerte en años

2. ¿Cómo es la vida en Groenlandia? Territorio, hábitos, cantidad de población y más

El conflicto sobre Groenlandia ha despertado un interés general sobre esta isla ártica, sus habitantes y su estilo de vida. Cuenta con 56 mil habitantes, 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y no hay poblaciones unidas por carreteras; la naturaleza es salvaje y en todas partes se ve hielo. Las comunicaciones suelen ser difíciles. La población vive entre pueblos aislados de pescadores.

Video ¿Cómo es la vida en Groenlandia? Territorio, hábitos, cantidad de población y más

3. "Están parando a los que son morenos, los golpean": Familias hispanas de Minneapolis temen salir por ICE

Ilia Calderón, de N+ Univision, platicó con familias hispanas para hablar sobre el miedo que vive la comunidad hispana en Minneapolis por los operativos del ICE. Una de las mujeres entrevistadas, quedo sola con sus cuatro hijos y siete nietos, luego de que detuvieron a su esposo.

Video "Están parando a los que son morenos, los golpean": Familias hispanas de Minneapolis temen salir por ICE

4. Filtran llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “EEUU nos dio 15 minutos o nos mataban”

Quince minutos para decidir, ese fue el tiempo que el gobierno de Estados Unidos le dio a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para aceptar los términos impuestos tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Video Filtran llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “EEUU no dio 15 minutos o nos mataban”

5. Miles de personas en Minneapolis desafían gélidas temperaturas y protestan contra ICE

Miles de personas en Minneapolis desafiaron las gélidas temperaturas y salieron a las calles a protestar contra los operativos de ICE, esto tras el caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años de edad detenido por agentes federales.

Video Miles de personas en Minneapolis desafían gélidas temperaturas y protestan contra ICE

6. EEUU sigue en alerta por clima: Se forma otra tormenta invernal mientras el frío extremo continúa

Las autoridades advierten sobre la formación de una nueva tormenta invernal tras el paso del temporal que dejó decenas de muertos. Con millones de personas bajo alerta por frío ártico, se insta a la población a tomar precauciones extremas. El peligro persiste ante ríos congelados, apagones masivos en el sur y carreteras intransitables. La emergencia continúa con temperaturas bajo cero que se extenderán hasta el 5 de febrero y se esperan nuevas cancelaciones de vuelos.