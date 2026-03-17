Washington DC Maestra en Washington es arrestada por presunto abuso sexual de estudiante de 10 años La policía asegura haber encontrado material videográfico del caso, mientras el testimonio del menor apunta a agresiones reiteradas dentro de la primaria Stevens.

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Mahayla Benavides, de 32 años y docente de la escuela primaria Stevens en Spokane, Washington, fue arrestada y enfrenta cargos de violación y abuso sexual de menores tras ser acusada de agredir sexualmente a uno de sus alumnos de cuarto grado en múltiples ocasiones dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con la declaración de hechos presentada ante el tribunal, el menor relató a un detective que los abusos ocurrían de forma casi diaria, y que en algunos casos se repetían hasta cinco veces en un mismo día.

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Según el documento obtenido por People, los hechos habrían tenido lugar tanto en el salón de clases principal como en un cuarto contiguo de menor tamaño dentro del mismo edificio.

Las autoridades alegan que, al revisar el teléfono celular de Benavides, hallaron material de video de carácter sexual, incluyendo grabaciones propias que supuestamente le mostraba al estudiante, así como una grabación del abuso directo.

El niño también declaró que la maestra le pedía guardar silencio bajo el argumento de que podría perder su empleo, y que le ofrecía brownies como regalo.

El Departamento de Policía de Spokane destacó la rápida respuesta del Distrito Escolar 81, que al tomar conocimiento de la situación separó de inmediato a Benavides del menor, le retiró el acceso a las instalaciones y contactó a las autoridades.

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"El Distrito Escolar 81 de Spokane actuó con rapidez en cuanto tuvo conocimiento de esta información, separando inmediatamente a Benavides del niño y privándolo de su acceso a la escuela, y llamando a la policía", declaró el Departamento de Policía de Spokane.

Benavides se declaró inocente el pasado 17 de marzo durante su comparecencia ante el tribunal y permanece recluida en la cárcel del condado de Spokane.

Los fiscales solicitaron inicialmente una fianza de 750,000 dólares, argumentando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la comunidad; no obstante, el juez la redujo a 500,000 dólares tras escuchar los argumentos de la defensa, que alegó su situación económica y la ausencia de antecedentes penales.